Crisis alimentaria golpea a El Paraíso: sequía por El Niño deja comunidades expuestas

El Paraíso, Honduras.- La sequía asociada al fenómeno de El Niño mantiene en emergencia a San Antonio de Flores y Soledad, dos municipios ubicados al sur del departamento de El Paraíso, donde la falta de lluvia destruyó cultivos; agravando la crisis alimentaria.

"Para mí es una pandemia de hambre", aseguró Pedro Cáceres, alcalde de San Antonio de Flores, quien afirmó al Noticiero Hoy Mismo que el municipio perdió el 100 % de sus cultivos de maíz y frijol, además de 100 a 120 reses por falta de agua.

Asimismo, el alcalde estimó que unas 2,000 personas atraviesan una situación crítica, con niños asistiendo a sus escuelas sin haber comido.