Crisis alimentaria golpea a El Paraíso: sequía por El Niño deja comunidades expuestas

El Paraíso, Honduras.- La sequía asociada al fenómeno de El Niño mantiene en emergencia a San Antonio de Flores y Soledad, dos municipios ubicados al sur del departamento de El Paraíso, donde la falta de lluvia destruyó cultivos; agravando la crisis alimentaria.
"Para mí es una pandemia de hambre", aseguró Pedro Cáceres, alcalde de San Antonio de Flores, quien afirmó al Noticiero Hoy Mismo que el municipio perdió el 100 % de sus cultivos de maíz y frijol, además de 100 a 120 reses por falta de agua.
Asimismo, el alcalde estimó que unas 2,000 personas atraviesan una situación crítica, con niños asistiendo a sus escuelas sin haber comido.
Por su parte, Wilmer Ávila, alcalde de Soledad, informó que la corporación municipal declaró estado de emergencia desde junio, con hasta 5,000 habitantes que podrían estar en crisis o riesgo alimentario.
Aunque el gobierno, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregó una ración anticipada a 700 familias, Ávila sostiene que gran parte de la población continúa desprotegida.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene bajo alerta amarilla a 75 municipios del llamado Corredor Seco de Honduras, incluidos San Antonio de Flores y Soledad; sumado a otros 49 que permanecen en alerta verde y 113 que continúan bajo vigilancia.
Ante esta delicada situación, Nelson Márquez, subsecretario de Copeco; informó que el municipio de San Antonio de Flores recibirá apoyo gubernamental en los próximos días, en respuesta a la solicitud realizada por el alcalde Pedro Cáceres.