Comisión de Familia del Congreso investiga red de abortos clandestinos y abusos sexuales en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo mantiene en su agenda prioritaria la protección de la infancia y la investigación de redes ilícitas que atentan contra la salud y seguridad de los menores de edad. En las últimas semanas, las denuncias sobre ofertas irregulares de procedimientos quirúrgicos e insumos médicos no autorizados han generado alarma en diversos sectores sociales, motivando la intervención de las comisiones parlamentarias. Ante este panorama, los diputados han comenzado a coordinar acciones directas con los entes operadores de justicia para frenar estos ilícitos a nivel nacional.

​En ese contexto, la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor avanzó esta semana en la revisión de dictámenes y el análisis de mociones remitidas por la Secretaría del Congreso Nacional tras su presentación ante el pleno por parte de distintas bancadas. ​"Durante la jornada revisamos algunas comunicaciones que han sido enviadas a varias instituciones pidiendo información sobre los centros clandestinos, así como la promoción de servicios y kits abortivos a través de las redes sociales", expresó Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor. ​ Las indagaciones responden a una moción aprobada por el Congreso Nacional a propuesta del diputado Tomás Zambrano, la cual faculta a la comisión legislativa a coordinar esfuerzos con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).