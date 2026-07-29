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Comisión de Familia del Congreso investiga red de abortos clandestinos y abusos sexuales en escuelas

El órgano parlamentario dio trámite a la moción exhortativa para requerir informes sobre la recepción y tratamiento de denuncias ligadas a delitos sexuales contra estudiantes

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 13:10
Comisión de Familia del Congreso investiga red de abortos clandestinos y abusos sexuales en escuelas

La comisión ha venido trabajando de manera previa en la construcción de instrumentos jurídicos para endurecer los castigos.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo mantiene en su agenda prioritaria la protección de la infancia y la investigación de redes ilícitas que atentan contra la salud y seguridad de los menores de edad.

En las últimas semanas, las denuncias sobre ofertas irregulares de procedimientos quirúrgicos e insumos médicos no autorizados han generado alarma en diversos sectores sociales, motivando la intervención de las comisiones parlamentarias.

Ante este panorama, los diputados han comenzado a coordinar acciones directas con los entes operadores de justicia para frenar estos ilícitos a nivel nacional.

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​En ese contexto, la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor avanzó esta semana en la revisión de dictámenes y el análisis de mociones remitidas por la Secretaría del Congreso Nacional tras su presentación ante el pleno por parte de distintas bancadas.

​"Durante la jornada revisamos algunas comunicaciones que han sido enviadas a varias instituciones pidiendo información sobre los centros clandestinos, así como la promoción de servicios y kits abortivos a través de las redes sociales", expresó Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor. ​

Las indagaciones responden a una moción aprobada por el Congreso Nacional a propuesta del diputado Tomás Zambrano, la cual faculta a la comisión legislativa a coordinar esfuerzos con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

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El objetivo central radica en desmantelar las organizaciones que utilizan perfiles digitales y plataformas de mensajería privada para ofrecer fármacos o procedimientos prohibidos por la legislación hondureña.

​"Hemos pedido la información necesaria a las entidades correspondientes para determinar la operatividad de estos centros y la comercialización ilegal de productos por internet", afirmó Vallecillo.

​De forma paralela, el órgano parlamentario dio trámite a una moción exhortativa presentada por el congresista Francis Cabrera para requerir informes detallados sobre la recepción y tratamiento de denuncias ligadas a delitos sexuales contra estudiantes en los centros educativos del país.

​"El tema de abuso sexual infantil ya había sido previsto por la comisión desde antes de la solicitud planteada ante el pleno de diputados", manifestó la legisladora.

​Para dar respuesta a los casos de estupro, acoso y agresiones reportados en el entorno escolar, la comisión ha venido trabajando de manera previa en la construcción de instrumentos jurídicos para endurecer los castigos y proteger a las víctimas en el sistema nacional de educación.

​"La Comisión Legislativa de Familia ha desarrollado tres mesas técnicas con representantes de la sociedad civil sobre la Ley contra el Abuso Sexual Infantil en Honduras", agregó Vallecillo.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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