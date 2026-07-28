Al menos 10 diputados liberales rechazan las contrarreformas de su propio partido a la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, aseguró que al menos diez congresistas de esa bancada no respaldarán las contrarreformas que impulsa su propio partido a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que la iniciativa, incluso con modificaciones, "es lesiva para la población hondureña" y que no es oportuna en este momento. Espinal explicó que este martes participaron en una reunión con especialistas internacionales que presentaron observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de reformas al sector eléctrico. Sin embargo, afirmó que esos insumos no cambian su postura. "El día de hoy tuvimos una reunión con varias personas de diferentes países que nos dieron observaciones y sugerencias en referencia a este tema de la energía eléctrica. Sin embargo, hay varios diputados, y me incluyo, que vamos a votar en contra de la ley porque consideramos que en este momento es lesiva para la población hondureña", manifestó. La parlamentaria sostuvo que, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo "se ha politizado" y "apunta a una privatización". Aunque reconoció que la legislación requiere cambios, insistió en que "sí considero que es sumamente importante realizarlas, pero no es el momento".

Cuestiona contrapropuesta liberal

Espinal también expresó reservas sobre el anteproyecto que prepara la bancada liberal, el cual, aún no ha sido conocido por todos los diputados. "El anteproyecto de ley presentado por el Partido Liberal no lo hemos visto. Considero que puede tener algunas buenas intenciones. Sin embargo, recordemos que si algo sucede mal en estas reformas, la responsabilidad la tendrá el Partido Liberal", afirmó. Como ejemplo, recordó la propuesta de Ley de Empleo por Hora impulsada por su partido y señaló que "más bien en este momento el Cohep la quiere retirar porque dice que no les ha funcionado". A su criterio, una situación similar podría ocurrir con las reformas al sector eléctrico. "Las empresas quieren que se apruebe como lo envió el Ejecutivo, y se los digo con conocimiento de causa. Entonces, nosotros consideramos que, a pesar de que el Partido Liberal le realice las reformas correspondientes, no va a haber una recepción positiva por los empresarios", señaló.

Hay más de 10 diputados en contra

Consultada sobre el respaldo que tiene la iniciativa dentro de la bancada liberal, Espinal afirmó que existe una división, aunque dijo desconocer cuántos legisladores la apoyan. "¿Cuántos son los diputados que están a favor? No tengo el número, pero que estamos en contra, habemos más de 10. Que están a favor, desconozco, pero que hay en contra, hay 10", declaró. Además, estimó que algunos congresistas podrían abstenerse durante la votación. "Asumo que más de algunos se van a abstener, así que no tengo un dato exacto", agregó. Pese a las diferencias internas, la diputada confirmó que la bancada liberal mantiene previsto presentar la próxima semana su propia propuesta de reformas. "Para la próxima semana se va a presentar este anteproyecto de ley presentado por diputados del Partido Liberal, pero ya vemos varios que vamos a votar en contra del mismo", expresó. Espinal confirmó que hay diputados del Partido Liberal que están en contra de la contrapropuesta que está presentando su propia bancada. "Estamos hablando de que aproximadamente unos 10 diputados del Partido Liberal o más estamos en contra del anteproyecto de ley que se presente por parte del Partido Liberal porque consideramos que en este momento no es oportuno realizar estas reformas, a pesar de que son necesarias", afirmó. Espinal sostuvo que, antes de aprobar cualquier reforma, el Congreso debe conocer con precisión la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). "No tenemos una radiografía ni ninguna auditoría forense de la estatal, no tenemos quiénes son los deudores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a pesar de que se los hemos solicitado; no tenemos un plan de rescate", cuestionó. Asimismo, advirtió que sin esa información el Partido Liberal podría cargar con las consecuencias de una eventual aprobación.