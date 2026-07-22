Estancadas las reformas a la ENEE

Los diputados retornaron ayer al trabajo tras un mes de vacaciones, con una agenda cargada de temas de interés nacional que aguardan su discusión y aprobación, entre los cuales destacan las reformas al subsector eléctrico.

Si bien la mayoría de los sectores políticos y económicos coinciden en que las reformas que impulsa la administración Asfura contribuirán a generar nuevas oportunidades para la recuperación financiera de la empresa de energía e impulsar la inversión energética en Honduras -promoviendo un entorno favorable para la llegada de capital extranjero-, las negociaciones en la Cámara Legislativa se mantienen estancadas a la espera de ser discutidas en su tercer y último debate.

Los liberales reiteraron ayer que solo apoyarán las reformas si se garantiza que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no será privatizada y que los bienes del Estado no podrán ser hipotecados.

Sus portavoces afirman estar trabajando en una nueva propuesta de ley, pero señalan que requieren una semana más para afinarla. Por su parte, la bancada del partido Libertad y Refundación anunció que trabaja en una contrapropuesta.

Lo único claro hasta ahora es que la discusión de las reformas va para largo, a pesar de la urgencia del Poder Ejecutivo, que requiere del instrumento para hacer frente a la crisis financiera de la empresa y frenar sus millonarias pérdidas diarias en detrimento de las finanzas públicas.

Este es, sin duda, un tema en el que deben prevalecer las consideraciones técnicas sobre las políticas., ya que sostener pérdidas de hasta 50 millones de lempiras diarios mientras se dilata un consenso es, a todas luces, insostenible. Las decisiones no pueden ni deben esperar: el Congreso tiene en sus manos la opción de ser parte de la solución de esta crisis.