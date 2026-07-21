¿Lluvias o calor? Onda tropical y polvo del Sahara marcarán el clima de esta semana en Honduras

Honduras.- El país comenzará con ambiente seco y caluroso, pero las lluvias aumentarán hacia el fin de semana con el ingreso de la onda tropical número 21. La combinación de una onda tropical y el polvo del Sahara marcará el comportamiento del clima en Honduras durante esta semana (20-26 de julio). Mientras los primeros días estarán dominados por altas temperaturas y pocas lluvias, las precipitaciones volverán a ganar fuerza a medida que avance la semana, especialmente con el ingreso de la onda tropical número 21.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el ambiente permanecerá mayormente seco durante el inicio de la semana debido a la presencia de aire cálido y una capa de polvo sahariano, aunque otros sistemas atmosféricos favorecerán lluvias en algunas regiones del país. El martes, una vaguada en superficie, junto con el ingreso de humedad desde el mar Caribe, favorecerá la formación de nubosidad y dejará chubascos débiles y dispersos sobre las regiones oriental y noroccidental. También podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del norte, centro y occidente del territorio nacional.

Para el miércoles comenzará a ingresar una nube de polvo del Sahara en concentraciones bajas. Este fenómeno reducirá la formación de nubes de gran desarrollo vertical, por lo que disminuirán considerablemente las probabilidades de lluvia en la mayor parte del país. El jueves continuará la influencia del polvo sahariano y se espera un ligero incremento en la concentración de partículas en la atmósfera. Esto mantendrá un ambiente cálido, seco y con precipitaciones limitadas en la mayoría de las regiones hondureñas.

Lluvias volverán a aumentar

El panorama comenzará a cambiar el viernes con la presencia de una vaguada en altura, que favorecerá lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada durante las últimas horas de la tarde y parte de la noche, principalmente en las regiones central y oriental. El cambio más importante llegará el sábado con el ingreso de la onda tropical número 21, un sistema que incrementará el contenido de humedad y provocará lluvias y chubascos de débiles a moderados en buena parte del territorio nacional. Según el pronóstico, el domingo persistirán los efectos de esta onda tropical. Aunque el sistema comenzará a alejarse del país, sus remanentes seguirán generando lluvias débiles y dispersas en diferentes regiones de Honduras.

Polvo del Sahara mantendrá el calor