TSC inicia auditoría en alcaldía de Yuscarán por uso irregular de instalaciones municipales

Tegucigalpa, Honduras.– El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició una auditoría en la Alcaldía de Yuscarán, El Paraíso, tras la difusión de videos en los que aparece el alcalde de ese municipio, Johny Carrasco, consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de un salón municipal. De acuerdo con el organismo contralor, la auditoría permitirá verificar si hubo incumplimientos a la normativa vigente y establecer las responsabilidades que correspondan, de ser el caso. El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que la decisión se tomó luego de que las denuncias contra las acciones éticas del alcalde trascendieron públicamente. "Se desplazó a un equipo de auditores conformado por dos abogados y una licenciada a fin de entregar la credencial que les autoriza iniciar las diligencias pertinentes, entre ellas un diagnóstico integral de la gestión ética institucional de la municipalidad y el inicio de una auditoría puntual sobre lo que trascendió públicamente", detalló Isaula.

Pese a eso, el funcionario aseguró que el proceso se desarrollará bajo los principios de objetividad, imparcialidad y responsabilidad establecidos en la legislación vigente. "Se realizará la diligencia que corresponda y se elaborará un informe en el cual se podría recomendar, si se determina la existencia de una falta grave, la aplicación de las sanciones contempladas en el Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público, que van desde la suspensión del cargo hasta por 15 días hasta la destitución", indicó.

Posibles sanciones

Isaula aclaró que cualquier sanción en contra de Carrasco dependerá de las conclusiones del informe final de auditoría, y de las atribuciones que la ley confiere al Tribunal Superior de Cuentas. Como parte del marco legal que regirá la investigación, el artículo 15 del Código de Conducta Ética del Servidor Público establece restricciones específicas sobre el uso de bienes e instalaciones estatales. La normativa señala que: "En ningún caso se deben utilizar las instalaciones, el personal o los recursos materiales y financieros de las oficinas o dependencias públicas con fines de proselitismo político, religioso o gremial. En los lugares de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función pública".

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