"No voy a renunciar”, dice alcalde de Yuscarán tras escándalo por video en salón municipal

El Paraíso, Honduras.- El alcalde de Yuscarán, Johnny Alejandro Carrasco, descartó presentar su renuncia tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales en el que aparece compartiendo con varias personas dentro de las instalaciones de la municipalidad. “No voy a renunciar porque el pueblo de Yuscarán está conmigo”, afirmó. El edil afirmó que, pese a los cuestionamientos y al llamado de atención que recibió de dirigentes del Partido Nacional y del presidente Nasry Asfura, continuará al frente de la comuna al asegurar que cuenta con el respaldo de la población.

Carrasco rechazó las acusaciones de haber consumido bebidas alcohólicas junto a regidores y funcionarios municipales, y aseguró que las personas que aparecen en la grabación eran amigos que llegaron al edificio edilicio al concluir las actividades del aniversario del municipio. Negó que en el video se estuvieran tomando decisiones relacionadas con el manejo de fondos públicos o transferencias municipales. Aseguró que los comentarios que se escuchan corresponden a una broma realizada por uno de los presentes.

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