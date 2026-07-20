"No voy a renunciar”, dice alcalde de Yuscarán tras escándalo por video en salón municipal

El Paraíso, Honduras.- El alcalde de Yuscarán, Johnny Alejandro Carrasco, descartó presentar su renuncia tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales en el que aparece compartiendo con varias personas dentro de las instalaciones de la municipalidad.
“No voy a renunciar porque el pueblo de Yuscarán está conmigo”, afirmó.
El edil afirmó que, pese a los cuestionamientos y al llamado de atención que recibió de dirigentes del Partido Nacional y del presidente Nasry Asfura, continuará al frente de la comuna al asegurar que cuenta con el respaldo de la población.
Carrasco rechazó las acusaciones de haber consumido bebidas alcohólicas junto a regidores y funcionarios municipales, y aseguró que las personas que aparecen en la grabación eran amigos que llegaron al edificio edilicio al concluir las actividades del aniversario del municipio.
Negó que en el video se estuvieran tomando decisiones relacionadas con el manejo de fondos públicos o transferencias municipales. Aseguró que los comentarios que se escuchan corresponden a una broma realizada por uno de los presentes.
Sobre el video
El alcalde de Yuscarán fue cuestionado tras la difusión de un video, el pasado 11 de julio, en el que se le observa junto a otras personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal.
"Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda", se escucha en el polémico video.
Luego de que las imágenes se viralizaran, el edil de Yuscarán aclaró que el video sí era real y que no había sido creado con inteligencia artificial.
"El video es real y fue en la finalización del Festival del Mango, donde las personas que se observan llegaron con las bebidas y con la intención de hacer el video", expresó el alcalde.