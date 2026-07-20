CSJ pedirá más presupuesto al Congreso para crear juzgados especializados en femicidios

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitará al Congreso Nacional una partida presupuestaria para cumplir con las reformas que obligan a ese poder del Estado a crear juzgados especializados en femicidios.

Según el magistrado de la CSJ, Mario Díaz, la principal dificultad para poner en marcha la reforma es la falta de recursos económicos, ya que la creación de estos circuitos especializados implica nuevos nombramientos de juezas y personal judicial.

"Tenemos varios temas que están pendientes en pleno de magistrados; uno es el que tiene que ver con el cumplimiento del decreto que aprobó el Congreso Nacional en relación con los feminicidios, donde se aprobó el aumento de las penas, y aprobó al Poder Judicial para nombrar a mujeres en los tribunales de sentencia para que conozcan estos asuntos”, explicó.

Sin embargo, ante las reformas aprobadas por el Poder Legislativo, el funcionario judicial aseguró que es necesario implementar juzgados especializados en femicidios, los cuales necesitarán personal y espacios a nivel nacional.