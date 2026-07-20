Congreso Nacional retomará sesiones sin consensos ni contrapropuestas a Ley de Industria Eléctrica

Este estamento legal ya superó sus primeros dos debates, pero se encuentra paralizado ante la falta de consensos definitivos entre las distintas fuerzas políticas que integran el pleno.

La reactivación de las labores legislativas genera altas expectativas en la ciudadanía, especialmente por la urgente discusión en tercer debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica .

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional reanudará sus sesiones ordinarias tras un receso de más de 20 días; los diputados fueron convocados para este martes 21 de julio a las 4:00 de la tarde.

La parálisis legislativa mantiene en vilo la estabilidad financiera del país, que sufre un severo impacto en sus arcas estatales debido a la postergación de estas medidas correctivas.

Los análisis financieros proyectan un panorama crítico si no se toman decisiones definitivas en el corto plazo para contener el déficit energético nacional.

"Estamos esperando que las otras bancadas propongan para mejorar en este caso el dictamen y así pues le demos esta buena noticia al pueblo hondureño, que no puede seguir perdiendo 50 millones de lempiras porque al final lo paga usted, lo pago yo, lo paga el televidente que nos está viendo y escuchando y realmente no es justo", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

Ledezma reveló que hasta hoy la Comisión de Energía que preside el diputado Milton Puerto, no ha recibido ninguna contrapropuesta ni del Partido Liberal, ni del Partido Libre, de la Democracia Cristiana y tampoco del PINU.

Para destrabar la agenda parlamentaria y definir la ruta crítica de los proyectos prioritarios, las autoridades del Poder Legislativo sostendrán reuniones antes del reinicio de las sesiones en el hemiciclo.

La junta directiva convocó formalmente para las 12:00 del mediodía a los jefes de bancadas para establecer los puntos de debate y medir los respaldos reales con los que cuentan las reformas previo a su votación definitiva.

"Si bien es cierto que esta ley solo requiere 65 votos, pero el presidente Tomás Zambrano, como es en este nuevo Congreso Nacional respetuoso de los consensos y de los acuerdos, vamos a esperar que hagan o manifiesten las contrapropuestas para que, por ende, sea en el dictamen y que sea aprobado con la mayoría de diputados", manifestó Ledezma.

El principal obstáculo en la aprobación de la normativa radica en la resistencia de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos integrantes han ratificado de forma sistemática su voto en contra de la iniciativa.

La oposición argumenta que las medidas propuestas ocultan intenciones de privatización y no resuelven la crisis estructural de la estatal eléctrica.

A pesar de que el marco general de la ley cuenta con el respaldo de la mayoría de las bancadas mayoritarias, pequeños ajustes de redacción y de forma en artículos específicos mantienen detenido el proceso.

Las autoridades legislativas lamentan que compromisos del pasado inmediato sigan afectando la operatividad actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

"Estamos claros de que el Partido Libertad y Refundación ha manifestado que no va a apoyar esta ley, lo que lamentamos porque aquí no es lo que le conviene a un partido político, aquí estamos viendo lo que le conviene al pueblo hondureño y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", señaló el secretario.

La falta de una reforma integral del sector eléctrico amenaza con agravar la crisis operativa que se traduce en racionamientos y deficiencias técnicas que perjudican directamente a la economía nacional.

Pequeños y medianos comerciantes reportan pérdidas diarias por la interrupción del suministro, afectando la competitividad del comercio interno.

El partido de gobierno insiste en que las reformas buscan garantizar la sostenibilidad del suministro energético a largo plazo y evitar una escalada inflacionaria que afecte a la próxima administración. Los líderes nacionalistas reiteraron que no respaldarán ninguna medida que atente contra el patrimonio de los hondureños.

"El presidente Nasry Asfura ha sido muy claro, donde ha manifestado que no hay tal privatización y nosotros de igual manera no nos vamos a prestar a ello", aseguró el diputado.