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Congreso reanudará sesiones este martes con reformas a la ENEE pendiente

En la agenda legislativa está pendiente el último debate de las reformas al sector eléctrico

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 00:00
Congreso reanudará sesiones este martes con reformas a la ENEE pendiente

Los 128 diputados regresan a sesiones este martes después de irse de vacaciones el 1 de julio.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) reanuda este martes -21 de julio- las sesiones del primer periodo legislativo. Así lo confirmó Tomás Zambrano, presidente del CN, sin precisar los temas que serán abordados después de concluir el segundo receso de 2026.

No obstante, en la agenda legislativa continúa pendiente el tercer y último debate de las solicitada reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).

Nasry Asfura, presidente de la República, ha solicitado en reiteradas ocasiones al CN la aprobación de las reformas, las que considera necesarias para el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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El mandatario sostiene que no se pueden usar recursos públicos para sostener la operación de la estatal eléctrica, los que podrían destinarse para los sectores de salud y educación.

Los diputados del Partido Liberal han anunciado que presentarán un proyecto de ley que no contempla la privatización de la ENEE.

Mientras tanto, los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), continuán con su rechazo y su posición que las reformas eléctricas no son más que un plan para privatizar la estatal eléctrica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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