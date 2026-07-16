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Arnold Ávila, futbolista hondureño que murió ahogado en Austin, Texas

Familiares de Arnold piden ayuda a la comunidad hondureña para cubrir los gastos del traslado del cuerpo. Las personas que deseen brindar apoyo pueden comunicarse al número 737-618-8085

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 14:50
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Familia pide ayuda para repatriar el cuerpo del futbolista hondureño Arnold Ávila, quien murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente de un río al que llegó a pasar la tarde. Esto pasó:

 Foto: Redes sociales
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Arnold Alexander Ávila Guardado, un hondureño de 21 años, falleció este fin de semana luego de ser arrastrado por la corriente de un río en el área de Austin, Texas, Estados Unidos.

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De acuerdo con el relato de su tío, José Ávila, el joven salió a jugar un partido de fútbol con un grupo de amigos y, al finalizar el encuentro, decidieron ir al río para refrescarse.

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​​​​​​Alrededor de las 6:00 de la tarde, el grupo llegó al río para nadar. Fue entonces cuando Arnold ingresó al agua, sin imaginar que minutos después sería arrastrado por la corriente.

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José Ávila, su tío, indicó que, presuntamente, la apertura de una compuerta provocó que el nivel del río aumentara de manera repentina y que la corriente se volviera mucho más fuerte.

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"Mi sobrino se tiró a bañar al río, pero cuando intentó levantarse y salir ya no pudo. Comenzó a flotar y la corriente lo arrastró", relató el tío del joven.

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​​​​Los amigos de Arnold intentaron rescatarlo lanzándose al agua; sin embargo, la fuerza de la corriente les impidió alcanzarlo.

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Equipos de rescate iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas. No obstante, las condiciones del río y el elevado nivel del agua dificultaron las labores para localizar al joven hondureño.

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Pese a que la fuerza de la corriente complicó las labores de búsqueda, el cuerpo fue recuperado horas después, sin vida.

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La familia busca reunir los recursos necesarios para repatriar el cuerpo de Arnold Guardado a Honduras, donde sus seres queridos esperan darle el último adiós.

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