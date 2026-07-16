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Muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner, a los 91 años

Kris Jenner confirmó la noticia mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que la que describió a la matriarca del clan Kardashian como "el corazón de nuestra familia"

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 14:24
Muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner, a los 91 años

La empresaria Kris Jenner anunció el fallecimiento de su madres Mary Jo "MJ" Shannon de 91 años.

 Foto: Instagram Kris Jenner

Estados Unidos.- “Ella me enseñó todo lo que realmente importa...", con estas palabras despidió la empresaria Kris Jenner a su madre Mary Jo "MJ" Shannon de 91 años.

El anuncio del fallecimiento lo hizo la propia Jenner en sus redes sociales, donde la socialité compartió un mensaje en el que recordó el papel que su madre desempeñó en su vida y en la de su familia, además de expresar el impacto que ha tenido su pérdida.

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En el mensaje resalta como su madre le enseñó a "amar a tu familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado ni un solo momento juntos”.

La empresaria Kris Jenner publicó un emotivo mensaje anunciando la partida de su madre Mary Jo Shannon.

La empresaria Kris Jenner publicó un emotivo mensaje anunciando la partida de su madre Mary Jo Shannon.

 (Foto: Instagram)

Sentida despedida

Kris Jenner afirmó que su madre fue “el corazón de nuestra familia” y recordó las enseñanzas que, según ella, marcaron su vida.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós”, escribió en la publicación difundida este día en su red social de Instagram.

La madre de Kourtney, Kim, Khloé, Robert "Rob", Kendall y Kylie, afirma que su madre les enseñó que la familia ocupaba un lugar central en sus vidas y que les transmitió el valor del amor incondicional.

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La empresaria indica en el sentido mensaje en su red social que aprendió de ella a enfrentar los desafíos con resiliencia y fe.

Además, agradeció los sacrificios realizados por su madre, los consejos que compartió con la familia y el afecto que siempre les brindó.

“Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan profundamente. Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa”, detalla la publicación.

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La matriarca de las Kardashian tuvo influencia en la formación de la familia de Kris. “Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay parte de mí que no esté marcada por ti”, expresó.

El comunicado concluye: “Tengo el corazón destrozado... gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida... Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”.

Kris, con su madre Mary Jo Shannon y dos de sus hijas: Kourtney y Khloé, que aparecen en el show televisivo.

Kris, con su madre Mary Jo Shannon y dos de sus hijas: Kourtney y Khloé, que aparecen en el show televisivo.

 (Foto: Instagram)

Su aparición en la serie

Mary Jo Shannon fue conocida por por los seguidores de la familia Kardashian-Jenner por las frecuentes apariciones en el programa de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians.

Se le pudo ver en distintos episodios del espacio televisivo, donde compartió escenas junto a Kris Jenner, sus hijas y otros integrantes de la familia.

Mary tenía una trayectoria como empresaria. En 1980 fundó Shannon & Co., una boutique infantil ubicada en San Diego, California. El negocio estuvo dedicado a la venta de ropa y accesorios para niños y formó parte de su actividad profesional durante varios años.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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