Muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner, a los 91 años

Estados Unidos.- “Ella me enseñó todo lo que realmente importa...", con estas palabras despidió la empresaria Kris Jenner a su madre Mary Jo "MJ" Shannon de 91 años. El anuncio del fallecimiento lo hizo la propia Jenner en sus redes sociales, donde la socialité compartió un mensaje en el que recordó el papel que su madre desempeñó en su vida y en la de su familia, además de expresar el impacto que ha tenido su pérdida.

En el mensaje resalta como su madre le enseñó a "amar a tu familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado ni un solo momento juntos”.



Sentida despedida

Kris Jenner afirmó que su madre fue “el corazón de nuestra familia” y recordó las enseñanzas que, según ella, marcaron su vida. “Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós”, escribió en la publicación difundida este día en su red social de Instagram. La madre de Kourtney, Kim, Khloé, Robert "Rob", Kendall y Kylie, afirma que su madre les enseñó que la familia ocupaba un lugar central en sus vidas y que les transmitió el valor del amor incondicional.

La empresaria indica en el sentido mensaje en su red social que aprendió de ella a enfrentar los desafíos con resiliencia y fe. Además, agradeció los sacrificios realizados por su madre, los consejos que compartió con la familia y el afecto que siempre les brindó. “Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan profundamente. Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa”, detalla la publicación.

La matriarca de las Kardashian tuvo influencia en la formación de la familia de Kris. “Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay parte de mí que no esté marcada por ti”, expresó. El comunicado concluye: “Tengo el corazón destrozado... gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida... Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”.

Su aparición en la serie