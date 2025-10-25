Kim Kardashian se sincera sobre la crianza de sus hijos sin la presencia de Kanye West

También reconoció el ejemplo positivo de figuras cercanas, como Tristan Thompson, expareja de su hermana Khloé. “Me encanta ver que Tristan acuesta a sus hijos cada noche y los lleva a la escuela todos los días cuando no está en temporada”, dijo. Para Kardashian, esos gestos de compromiso paterno son un recordatorio del valor de la constancia familiar incluso en medio de las fracturas sentimentales.