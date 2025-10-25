Kim Kardashian se sincera sobre la crianza de sus hijos sin la presencia de Kanye West

La vida familiar de Kim Kardashian ha tomado un rumbo distinto desde su separación de Kanye West. En una reciente conversación con el pódcast Call Her Daddy, citada por Complex, la empresaria compartió cómo se ha transformado su papel como madre y la manera en que ha debido adaptarse a un entorno donde la presencia del rapero es cada vez más distante.
“Crío a los niños a tiempo completo. Viven conmigo y siempre he promovido una relación sana y positiva entre mis hijos y su padre”, expresó Kardashian, aludiendo a un equilibrio que intenta mantener pese a la escasa comunicación con West.
Confesó que cuando él llama para preguntar por los niños, a menudo han transcurrido meses desde su último contacto.
Desde el divorcio formalizado en 2022, la dinámica de la familia cambió de forma radical. Kardashian explicó que ya no existe un canal constante de comunicación sobre temas de coparentalidad, por lo que ha debido asumir sola la totalidad de la rutina familiar.
Dijo que su prioridad es que los pequeños crezcan con estabilidad emocional y hábitos sólidos, pese al ritmo nómada que su padre mantuvo incluso antes de la separación. “Considero que mi labor como madre es asegurarme de que mantengan esa rutina y que estén sanos y felices”, recalcó.
La empresaria también abordó el impacto del escrutinio público en su vida privada. Comentó que los rumores y juicios mediáticos han generado una imagen distorsionada sobre su relación con West.
“Los protejo cuando es necesario, y todo esto ocurre en etapas y requiere mucho trabajo”, afirmó, dejando entrever que su esfuerzo va más allá de la crianza cotidiana y se extiende a blindar a sus hijos del ruido mediático.
Kardashian sostuvo que las percepciones erróneas sobre la coparentalidad han complicado la convivencia emocional de su familia, pues el público tiende a simplificar realidades que, en su caso, son mucho más complejas. Insistió en que su única prioridad es el bienestar de sus hijos, sin dejarse influir por comentarios o especulaciones.
En el cierre de la entrevista, la fundadora de SKIMS evocó las enseñanzas de su madre, Kris Jenner, y el legado de su padre, Robert Kardashian, como pilares de su fortaleza.
También reconoció el ejemplo positivo de figuras cercanas, como Tristan Thompson, expareja de su hermana Khloé. “Me encanta ver que Tristan acuesta a sus hijos cada noche y los lleva a la escuela todos los días cuando no está en temporada”, dijo. Para Kardashian, esos gestos de compromiso paterno son un recordatorio del valor de la constancia familiar incluso en medio de las fracturas sentimentales.