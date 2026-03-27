El acuerdo secreto de Kim Kardashian y Ray J por su video íntimo sale a la luz

Kardashian respondió con una demanda por difamación, argumentando que esas declaraciones le causaron daños a su bienestar y reputación. Jenner, por su parte, calificó las acusaciones de Ray J como "absolutamente falsas" en su declaración ante la corte, añadiendo que jamás participó, alentó ni asistió a su hija en la grabación de ningún video íntimo, ni en decisión alguna sobre su distribución. La publicación del acuerdo este viernes agudizó el intercambio de declaraciones. Ray J acusó a su exnovia y a Jenner de haber mentido en todo. "La verdad es que, si mientes así bajo juramento, ¿no vas a la cárcel? ¿No te multan?", dijo al propio TMZ.