El acuerdo secreto de Kim Kardashian y Ray J por su video íntimo sale a la luz

Kim Kardashian y Ray J acordaron en secreto, en 2023, dejar atrás para siempre el escándalo de su video íntimo. Ese acuerdo, que ambas partes mantuvieron bajo llave durante casi tres años, quedó expuesto este viernes 27 de marzo de 2026, cuando el medio especializado TMZ publicó el documento completo de nueve páginas.
Lo que nació como un cierre definitivo se convirtió, paradójicamente, en la mecha de un nuevo conflicto legal que hoy enfrenta a dos de los nombres más reconocidos del entretenimiento estadounidense.
El acuerdo, titulado "Acuerdo de conciliación confidencial y liberación general mutua", estableció un pago aproximado de seis millones de dólares a Ray J y fue firmado no solo por los exnovios, sino también por sus respectivas madres, Kris Jenner y Sonja Norwood.
La participación de ambas progenitoras en el documento no es un dato menor. Según analistas legales, su inclusión buscaba blindar el pacto y extender sus efectos más allá de los firmantes principales, cerrando cualquier flanco por el que pudiera reactivarse la controversia.
El texto del acuerdo establecía que las partes resolvían todos los conflictos pasados, presentes y futuros relacionados con el video, e incluía cláusulas estrictas de no difamación que impedían a cualquiera de ellos hablar negativamente del otro, afectar su reputación o perjudicar sus negocios.
Además, el documento eximía a Disney y Hulu de cualquier reclamación vinculada al material íntimo, un detalle que hoy resulta central en la batalla judicial en curso.
Ese punto en particular fue el que detonó todo. Según el equipo legal de Ray J, Kardashian y Jenner rompieron el acuerdo casi de inmediato, dentro del primer mes tras la firma en abril de 2023, cuando ambas abordaron públicamente el tema del video en su programa de telerrealidad de Hulu, The Kardashians.
Para entender el peso de lo que hoy se ventila en los tribunales, hay que remontarse más de dos décadas. Kim Kardashian y Ray J mantuvieron una relación entre 2003 y 2006. El video íntimo fue grabado en 2003 y distribuido por la productora de contenido adulto Vivid Entertainment en 2007, pocas semanas antes del estreno de Keeping Up With the Kardashians en el canal E!. La filtración derivó en una demanda contra Vivid Entertainment que se resolvió con un acuerdo reportado en cinco millones de dólares.
Kim Kardashian pasó de ser una figura periférica del mundo del espectáculo a convertirse en uno de los rostros más rentables de la televisión y la industria de la moda.
Ray J, por su parte, intentó capitalizar su propio vínculo con esa historia. En 2013, lanzó el sencillo I Hit It First, con alusiones directas a su relación con Kardashian y referencias a sus romances posteriores, incluido su entonces esposo Ye.
El 30 de mayo de 2025, Ray J vinculó públicamente el nombre de Kim Kardashian a una conversación sobre el juicio por cargos de crimen organizado contra Sean "Diddy" Combs, declarando ante cámaras que podría creerse que las Kardashian enfrentaran cargos de crimen organizado. Meses después, la situación escalaría aún más. Durante una transmisión en vivo en Twitch el 24 de septiembre de 2025, Ray J afirmó estar preparando una demanda federal contra Kris Jenner y Kim Kardashian bajo la ley RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir organizaciones criminales. Semanas después, cuando la grabación fue reproducida ante un juez, agregó que la situación sería "peor que Diddy".
Kardashian respondió con una demanda por difamación, argumentando que esas declaraciones le causaron daños a su bienestar y reputación. Jenner, por su parte, calificó las acusaciones de Ray J como "absolutamente falsas" en su declaración ante la corte, añadiendo que jamás participó, alentó ni asistió a su hija en la grabación de ningún video íntimo, ni en decisión alguna sobre su distribución. La publicación del acuerdo este viernes agudizó el intercambio de declaraciones. Ray J acusó a su exnovia y a Jenner de haber mentido en todo. "La verdad es que, si mientes así bajo juramento, ¿no vas a la cárcel? ¿No te multan?", dijo al propio TMZ.