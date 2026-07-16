El noble gesto de Messi y Cristiano en el emotivo homenaje a Jayden Adams

Familiares, compañeros, dirigentes y aficionados rindieron homenaje al futbolista sudafricano Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado sábado a los 25 años casi dos semanas después de disputar el Mundial de 2026.
El tributo fue organizado conjuntamente por la familia, el Mamelodi Sundowns, la agencia que representaba al jugador, y otros actores del fútbol sudafricano.
Al acto fueron invitados representantes de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), clubes del país, compañeros, familiares y otros actores que acompañaron la carrera de Adams.
La familia ha recibido una ola de condolencias que refleja la dimensión alcanzada por Adams en Sudáfrica y fuera del país.
El capitán de la selección de Sudáfrica, Ronwen Williams, dedicó unas palabras a su compañero durante el evento.
El fallecimiento de Jayden Adams consternó al mundo tras haber disputado el Mundial 2026 y superar la fase de grupos por primera vez en la historia de Sudáfrica.
A la entrada del establecimiento se colocó un gran retrato de Adams con la camiseta de la selección nacional, mientras que flores de color amarillo y blanco y velas fueron dispuestas frente al escenario en homenaje al jugador.
Según el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson, la familia recibió llamadas y mensajes de figuras importantes del fútbol internacional como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también se sumaron a las condolencias hacia la familia, reveló Johnson.
"Siempre quería crear esperanza para la próxima generación con su fútbol", afirmaron personas cercanas sobre Jayden Adams.
"Es un gran golpe para todos. Entendemos que hay muchas preguntas, pero lo que la familia necesita ahora es el mismo apoyo que se le daba a él en el campo".
Adams murió el pasado 11 de Julio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en circunstancias que siguen bajo investigación policial. El jugador perdió a su abuela durante el Mundial 2026.