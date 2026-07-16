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El noble gesto de Messi y Cristiano en el emotivo homenaje a Jayden Adams

El mundo del fútbol quedó en shock tras conocer el fallecimiento del jugador sudafricano Jayden Admas después de haber jugado en United 2026

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 13:24
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Familiares, compañeros, dirigentes y aficionados rindieron homenaje al futbolista sudafricano Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado sábado a los 25 años casi dos semanas después de disputar el Mundial de 2026.

 Foto: EFE
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El tributo fue organizado conjuntamente por la familia, el Mamelodi Sundowns, la agencia que representaba al jugador, y otros actores del fútbol sudafricano.

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Al acto fueron invitados representantes de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), clubes del país, compañeros, familiares y otros actores que acompañaron la carrera de Adams.

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La familia ha recibido una ola de condolencias que refleja la dimensión alcanzada por Adams en Sudáfrica y fuera del país.

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El capitán de la selección de Sudáfrica, Ronwen Williams, dedicó unas palabras a su compañero durante el evento.

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El fallecimiento de Jayden Adams consternó al mundo tras haber disputado el Mundial 2026 y superar la fase de grupos por primera vez en la historia de Sudáfrica.

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A la entrada del establecimiento se colocó un gran retrato de Adams con la camiseta de la selección nacional, mientras que flores de color amarillo y blanco y velas fueron dispuestas frente al escenario en homenaje al jugador.

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Según el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson, la familia recibió llamadas y mensajes de figuras importantes del fútbol internacional como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también se sumaron a las condolencias hacia la familia, reveló Johnson.

 Foto: Cortesía
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"Siempre quería crear esperanza para la próxima generación con su fútbol", afirmaron personas cercanas sobre Jayden Adams.

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"Es un gran golpe para todos. Entendemos que hay muchas preguntas, pero lo que la familia necesita ahora es el mismo apoyo que se le daba a él en el campo".

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Adams murió el pasado 11 de Julio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en circunstancias que siguen bajo investigación policial. El jugador perdió a su abuela durante el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía redes
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