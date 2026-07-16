Varios heridos tras volcamiento de bus en carretera de Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un accidente de tránsito se registró este jueves en el sector de Plan Verde, municipio de Concepción, Intibucá, dejando como saldo varias personas heridas, luego del volcamiento de un microbús de la empresa de Transporte Sánchez.

En medio de la conmoción tras el percance, equipos de emergencia se movilizaron hasta la zona para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados en ambulancias al Hospital Enrique Aguilar Cerrato para recibir atención médica.

En las labores de rescate y traslado participaron ambulancias de la comunidad de Camasca, así como miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes auxiliaron a las víctimas en el lugar del accidente.