Tegucigalpa, Honduras.- El Mundial 2026 dejó alegrías para millones de aficionados del fútbol, pero también muchos otros quedaron decepcionados ante las expectativas que tenían con ciertas selecciones a las que veían como favoritas o revelaciones. ¿Cuál fue de las 48 selecciones que más lo decepcionó en esta Copa del Mundo? Participe en la encuesta de EL HERALDO y vote por esa selección que se quedó corta con sus expectativas.

Pasos para participar

1. Acceda al sitio digital de Diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) desde su PC, computadora portátil, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. 2. Busque la noticia titulada: "Encuesta: ¿Cuál fue la selección que más decepcionó en el Mundial 2026?". 3. Al seleccionar la opción de su preferencia (es importante destacar que solo se permite un voto por participante), debe ir al final de la encuesta y presionar el botón rojo “Vota” para que su elección quede registrada. Es relevante señalar que, como es costumbre de este rotativo, la privacidad de los datos de los participantes está garantizada y controlada mediante la dirección IP, asegurando así la transparencia en los resultados finales. Por ejemplo, usuarios pertenecientes a empresas que comparten la misma dirección IP solo podrán participar una vez.

Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente.

Los lectores tienen hasta el 20 de julio de 2026 a las 11:59 p. m. para poder participar. Una vez que usted emita su voto, podrá explorar cómo avanza la encuesta. Los resultados finales se darán a conocer el 21 de julio de 2026.