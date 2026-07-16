Encuesta: ¿Cuál fue la selección que más decepcionó en el Mundial 2026?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El <b>Mundial 2026 </b>dejó alegrías para millones de aficionados del fútbol, pero también muchos otros quedaron decepcionados ante las expectativas que tenían con ciertas selecciones a las que veían como favoritas o revelaciones.¿Cuál fue de las 48<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/listados-convocatorias-oficiales-selecciones-copa-mundial-fifa-2026-BA30742434" target="_blank">selecciones</b> </a>que más lo decepcionó en esta Copa del Mundo? Participe en la <b>encuesta</b> de EL HERALDO y vote por esa selección que se quedó corta con sus expectativas.