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Más de 500 peruanos llevan el nombre de Haaland; 238 se llaman Mbappé y 175, Pedri

La pasión por el fútbol también quedó plasmada en la identidad de cientos de peruanos. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 500 ciudadanos llevan el nombre de Haaland, mientras que otros fueron inscritos como Mbappé, Pedri, Bellingham o De Paul

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 21:05
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Más que hinchas, los peruanos llevan el fútbol en la sangre. Ahora, esa pasión también podrá quedar plasmada en sus firmas, gracias a la inspiración de las grandes estrellas del fútbol mundial que han influido en el registro de identidad y el sentimiento de sus aficionados.

 Foto: Cortesía
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Más de 500 peruanos llevan el nombre Haaland en honor al delantero noruego del Manchester City, según datos del Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec).

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De acuerdo con el Reniec, 560 personas en Perú tienen registrado Haaland como parte de sus nombres, pese a que la selección no clasificó a la Copa del Mundo.

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Del total, 468 peruanos llevan Haaland como uno de sus nombres, mientras que otros fueron registrados directamente como Erling Haaland o Erling Braut Haaland.

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Algunos padres incluso eligieron los nombres y apellidos del delantero noruego para sus hijos, incluyendo el apellido Braut que el jugador utiliza en su camiseta.

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Haaland no es el único futbolista que ha inspirado nombres en Perú, ya que otras estrellas del fútbol mundial también aparecen en los registros civiles.

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El francés Antoine Griezmann encabeza la lista con 1,502 personas registradas con ese nombre, seguido por Lamine Yamal, con 1,241 peruanos que llevan su apellido.

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Otros jugadores que han servido de inspiración son Mohamed Salah, con 319 registros; Kylian Mbappé, con 238; y Pedri, con 175 personas que llevan sus nombres.

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La lista también incluye figuras como Manuel Neuer, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Harry Kane, cuyos nombres fueron elegidos por familias peruanas.

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La pasión por el fútbol también quedó reflejada en nombres como Vinícius Junior, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, con el apodo “Bicho” y otras estrellas internacionales.

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