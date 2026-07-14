Más de 500 peruanos llevan el nombre de Haaland; 238 se llaman Mbappé y 175, Pedri

Más que hinchas, los peruanos llevan el fútbol en la sangre. Ahora, esa pasión también podrá quedar plasmada en sus firmas, gracias a la inspiración de las grandes estrellas del fútbol mundial que han influido en el registro de identidad y el sentimiento de sus aficionados.
Más de 500 peruanos llevan el nombre Haaland en honor al delantero noruego del Manchester City, según datos del Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec).
De acuerdo con el Reniec, 560 personas en Perú tienen registrado Haaland como parte de sus nombres, pese a que la selección no clasificó a la Copa del Mundo.
Del total, 468 peruanos llevan Haaland como uno de sus nombres, mientras que otros fueron registrados directamente como Erling Haaland o Erling Braut Haaland.
Algunos padres incluso eligieron los nombres y apellidos del delantero noruego para sus hijos, incluyendo el apellido Braut que el jugador utiliza en su camiseta.
Haaland no es el único futbolista que ha inspirado nombres en Perú, ya que otras estrellas del fútbol mundial también aparecen en los registros civiles.
El francés Antoine Griezmann encabeza la lista con 1,502 personas registradas con ese nombre, seguido por Lamine Yamal, con 1,241 peruanos que llevan su apellido.
Otros jugadores que han servido de inspiración son Mohamed Salah, con 319 registros; Kylian Mbappé, con 238; y Pedri, con 175 personas que llevan sus nombres.
La lista también incluye figuras como Manuel Neuer, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Harry Kane, cuyos nombres fueron elegidos por familias peruanas.
La pasión por el fútbol también quedó reflejada en nombres como Vinícius Junior, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, con el apodo “Bicho” y otras estrellas internacionales.