Argentina recibiría fuerte castigo tras eliminar a Inglaterra: hay antecedentes

Aunque todo es alegría en la Selección de Argentina por eliminar a Inglaterra y meterse a la final de la Copa del Mundo, podrían recibir un castigo a raíz de lo hecho en la celebración. ¿De qué se trata?
Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en semifinales con anotación al 92 de Lautaro Martínez. La vigente campeona del mundo tuvo una magnífica capacidad de reacción.
Y es que esta posible sanción surge tras la celebración del combinado argentino en el engramillado del Mercedes Benz de Atlanta. Argentina ahora jugará la final del Mundial este domingo contra España.
La celebración de Argentina tuvo un tinte político que, generalmente, a la FIFA no le gusta que se dé en los estadios y no se mezcle en los partidos.
Algunos jugadores de Argentina mostraron una manta con un mensaje político que data de una disputa entre Argentina e Inglaterra.
El diario británico The Athletic detalló en un artículo: "Argentina corre el riesgo de ser sancionada por la FIFA después de que sus jugadores celebraran con un cartel de las Islas Malvinas tras su victoria en la semifinal contra Inglaterra el miércoles".
El medio añadió que tras la dramática victoria por remontada del equipo en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, el mediocampista Giovani Lo Celso apareció en el campo con un cartel que decía: “Las Malvinas son argentinas”.
‘Las Malvinas’ es el término utilizado en Argentina para referirse a las Islas Malvinas, un territorio dependiente británico que se encuentra a unos 300 millas (480 km) de la costa este de la Argentina continental, apuntó The Athletic.
Según este medio, en 1982, el gobierno militar de Argentina invadió en un intento por tomar el territorio del Reino Unido. Además, establecieron antecedentes por hechos como este...
The Athletic recordó que en 2024, sucedió un caso similar cuando Rodri al ganar la Euro, expresó que “Gibraltar es Español”, él y los jugadores fueron sancionados por violar normas de conducta decente y por usar un evento deportivo para manifestaciones políticas. Pero esto fue por decisión y dictamen de la UEFA, no por la FIFA. "La FIFA es quien dictaminará si habrá sanción o no para Argentina", cerraron.