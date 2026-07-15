Argentina recibiría fuerte castigo tras eliminar a Inglaterra: hay antecedentes

The Athletic recordó que en 2024, sucedió un caso similar cuando Rodri al ganar la Euro, expresó que “Gibraltar es Español”, él y los jugadores fueron sancionados por violar normas de conducta decente y por usar un evento deportivo para manifestaciones políticas. Pero esto fue por decisión y dictamen de la UEFA, no por la FIFA. "La FIFA es quien dictaminará si habrá sanción o no para Argentina", cerraron.