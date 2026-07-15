Tabla de goleadores Mundial 2026: Mbappé amenaza a Messi con quitarle el reinado

Aunque parezca increíble, Kylian Mbappé aún podría quitarle dos récords individuales a Lionel Messi pese a ser eliminado por España en semifinales de la Copa del Mundo. ¿De qué se trata?
Y es que tanto Mbappé como Messi tienen un partido más en la Copa del Mundo, ambos están empatados en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo y a nivel histórico solo les separa una diana.
Kylian Mbappé tiene 8 goles en la actual Copa del Mundo y 20 a nivel histórico, el sábado disputará el partido por el tercer lugar.
Lionel Messi también tiene 8 goles en el Mundial 2026 y 21 a nivel histórico, el domingo disputará la final ante España. Messi puede separarse de Mbappé o puede ser superado en ambos récords.
El noruego Erling Haaland ya fue eliminado con su selección del Mundial 2026 y terminó el certamen con 7 goles.
Harry Kane también puede alcanzar o hasta superar a Mbappé y Messi ya que tiene 6 goles en el Mundial, el sábado disputará el tercer lugar ante Francia.
Jude Bellingham es otro inglés con 6 goles en el Mundial, por lo que tiene la posibilidad de empatar o hasta superar al 10 de Argentina y de Francia.
Con menos posibilidades de superar como goleador de este Mundial a Mbappé y Messi está el francés Ousmane Dembélé que registra 5 goles.
Finalmente en la tabla de goleadores está el delantero español Mikel Oyarzabal que tiene 5 anotaciones. El domingo muy seguramente será titular ante Argentina.
Ya solo quedan dos partidos en el Mundial 2026: el tercer lugar entre Francia e Inglaterra y la final entre Argentina-España; el tercer lugar será el sábado y la final el domingo.