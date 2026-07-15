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Terremoto en el Mundial 2026: La FIFA sancionará a Argentina antes de disputar la gran final

La Albiceleste deberá pagar por lo que hizo frente a Inglaterra en el partido de semifinal

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 16:33
Terremoto en el Mundial 2026: La FIFA sancionará a Argentina antes de disputar la gran final
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No todas son buenas noticias en Argentina. Se revela la sanción que recibirán por parte de la FIFA previo a la final del Mundial 2026.

Fotos: EFE.
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La selección de Argentina selló su clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en un intenso duelo de semifinales.
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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter al remontar el marcador y mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial.
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Sin embargo, la clasificación llegó acompañada de una sanción que deberá asumir antes de enfrentar a España en la gran final.
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Desde la previa se anticipaba un partido de mucha fricción, y el desarrollo del encuentro confirmó ese pronóstico.
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El primer tiempo fue especialmente intenso, con un total de 19 faltas cometidas, la mayor cifra registrada en una primera mitad de un Mundial.
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Lisandro Martínez fue el primer argentino en ser amonestado al minuto 42 tras una fuerte infracción.
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Previamente, el defensor Cristian "Cuti" Romero también había visto la tarjeta amarilla por una falta sancionada por el árbitro Ismail Elfath.
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En el complemento, Rodrigo De Paul se convirtió en el tercer futbolista argentino en recibir una amonestación.
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Con esas tres tarjetas amarillas, Argentina alcanzó el umbral que activa una sanción económica establecida por la FIFA.
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De acuerdo con el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la FIFA 2026, cada tarjeta amarilla genera una multa de 10.000 dólares.
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En consecuencia, la Albiceleste deberá pagar un total de 30.000 dólares por las tres amonestaciones recibidas frente a Inglaterra.
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Inglaterra también fue sancionada económicamente, aunque en una menor cuantía, debido a que solo un jugador fue amonestado.
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Elliot Anderson recibió tarjeta amarilla al minuto 37 del primer tiempo por una falta sobre Lionel Messi.
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Esa única amonestación representa una multa de 10.000 dólares para la selección inglesa, según el mismo reglamento disciplinario.
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Mientras Argentina se prepara para disputar la final ante España, la FIFA ya confirmó el castigo económico derivado del elevado número de tarjetas amarillas recibidas en la semifinal.
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