Terremoto en el Mundial 2026: La FIFA sancionará a Argentina antes de disputar la gran final

No todas son buenas noticias en Argentina. Se revela la sanción que recibirán por parte de la FIFA previo a la final del Mundial 2026.
La selección de Argentina selló su clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en un intenso duelo de semifinales.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter al remontar el marcador y mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial.
Sin embargo, la clasificación llegó acompañada de una sanción que deberá asumir antes de enfrentar a España en la gran final.
Desde la previa se anticipaba un partido de mucha fricción, y el desarrollo del encuentro confirmó ese pronóstico.
El primer tiempo fue especialmente intenso, con un total de 19 faltas cometidas, la mayor cifra registrada en una primera mitad de un Mundial.
Lisandro Martínez fue el primer argentino en ser amonestado al minuto 42 tras una fuerte infracción.
Previamente, el defensor Cristian "Cuti" Romero también había visto la tarjeta amarilla por una falta sancionada por el árbitro Ismail Elfath.
En el complemento, Rodrigo De Paul se convirtió en el tercer futbolista argentino en recibir una amonestación.
Con esas tres tarjetas amarillas, Argentina alcanzó el umbral que activa una sanción económica establecida por la FIFA.
De acuerdo con el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la FIFA 2026, cada tarjeta amarilla genera una multa de 10.000 dólares.
En consecuencia, la Albiceleste deberá pagar un total de 30.000 dólares por las tres amonestaciones recibidas frente a Inglaterra.
Inglaterra también fue sancionada económicamente, aunque en una menor cuantía, debido a que solo un jugador fue amonestado.
Elliot Anderson recibió tarjeta amarilla al minuto 37 del primer tiempo por una falta sobre Lionel Messi.
Esa única amonestación representa una multa de 10.000 dólares para la selección inglesa, según el mismo reglamento disciplinario.
Mientras Argentina se prepara para disputar la final ante España, la FIFA ya confirmó el castigo económico derivado del elevado número de tarjetas amarillas recibidas en la semifinal.