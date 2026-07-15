VAR perdonó a Argentina, festejo de Messi, manotazo y burla de Bellingham que se tuvo que tragar

El partido entre Inglaterra y Argentina estuvo caliente desde principio a fin, los jugadores se hicieron de todo, el árbitro perdonó y Bellingham es criticado por su burla
El partido empezó bien caliente con una bronca entre jugadores de Inglaterra y Argentino por una falta fuerte de Enzo Fernández.
Una jugada muy polémica que se discute en redes sociales porque podría ser roja tras manotazo en la cara de Enzo a Anderson. Sin embargo, Archivo VAR dijo que "el argentino se la juega, no existe la intensidad necesaria para considerarlo uso de fuerza excesiva."
Otra jugada polémica en el primer tiempo fue esta imagen de Anderson a Messi. "Se trata de una acción en la que el inglés pasa el balón y, con la inercia, golpea al argentino, que invade su zona de influencia", empezó diciendo Archivo VAR.
Y cerró: "No solo no es roja directa, sino que ni siquiera es infracción"
A Ismail Elfath se le criticó en este partido porque dejó las tartejas amarillas en el vestuario en un Inglaterra - Argentina con muchísimas interrupciones.
Anthony Gordon anotó el gol que adelantó a Inglaterra y que lo ponía en la final del Mundial United 2026.
Djed Spence salvó a Inglaterra con una gran barrida y lo celebraba como que había anotado un gol.
Otro susto para los ingleses fue el poste de MacAllister al minuto 65'. Un disparo que pintaba para gol, pero que todo se le negaba a Argentina.
Nico Gónzalez también avisó y Pickford hizo una gran sacada para mantener la ventaja.
Fue Enzo Fernández soltó un derechazo imparable para Pickford que se lanzó para la foto y este era el empate de los argentinos ante unos ingleses que se metieron atrás después del gol.
En el 90+1 Lautaro Martínez, quien había ingresado en el 80', anotó de cabeza el 2-1 tras un gran pase de Messi con su derecha. Pickford y la defensa inglesa no pudo hacer nada.
Más allá de que no tuvo el partido deseado, Messi hizo dos asistencias en el partido y siendo el jugador determinante para la remontada espectacular de Argentina.
Bellinham tuvo un encontronazo con Valentín Barco donde se empujaron
Bellingham no solo golpeó a Barco, también se reía de Leandro Paredes cuando todavía Argentina no ganaba.