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"Dios es argentino" "Historia": Reacción de la prensa tras pase de Argentina a final del Mundial 2026

Así reaccionó la prensa mundial tras la épica remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 15:07
Dios es argentino Historia: Reacción de la prensa tras pase de Argentina a final del Mundial 2026
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Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 tras dejar en el camino a Inglaterra. La eufórica reacción de la prensa mundial.

 Fotos: Cortesía.
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"Lloren ingleses", escribió TD Más, junto a esta postal de Enzo Fernández tras clavar un golazo.

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El periodista Fabrizio Romano destacó a Lionel Messi como el mejor jugador del partido, una vez más en United 2026.
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MisterChip le tiró con todo al técnico de Inglaterra tras hacer cambios que no le beneficiaron en los minutos finales del juego.

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"Los cobardes no hacen historia", dijo el periodista Rely Maradiaga en redes sociales.

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"Absoluto partidazo acabamos de vivir", escribió EL HERALDO tras el final del partido.

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"La selección con más huevos de la historia", dijo TyC Sports tras la remontada de Argentina.
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"D1os es argentino", fue el titular de Olé junto a una fotografía de Lionel Messi.

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El reconocido periodista argentino Gastón Edul afirma que este día quedará en la historia y corazón de los hinchas de Argentina.

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ESPN destacó esta postal de Enzo Fernández en lágrimas tras el final del partido, donde contribuyó con uno de los dos goles de Argentina.

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Además, resaltó la labor de Lionel Messi, quien dio las dos asistencia de los dos goles que catapultaron a Argentina a la final del Mundial 2026.
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"Vamos Argentina de mi vida", dice el comentarista Pablo Giralt.

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La BBC, medio de comunicación del Reindo Unido, con un frío posteo en redes sociales tras el final del partido.

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