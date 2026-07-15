"Dios es argentino" "Historia": Reacción de la prensa tras pase de Argentina a final del Mundial 2026

Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 tras dejar en el camino a Inglaterra. La eufórica reacción de la prensa mundial.
"Lloren ingleses", escribió TD Más, junto a esta postal de Enzo Fernández tras clavar un golazo.
El periodista Fabrizio Romano destacó a Lionel Messi como el mejor jugador del partido, una vez más en United 2026.
MisterChip le tiró con todo al técnico de Inglaterra tras hacer cambios que no le beneficiaron en los minutos finales del juego.
"Los cobardes no hacen historia", dijo el periodista Rely Maradiaga en redes sociales.
"Absoluto partidazo acabamos de vivir", escribió EL HERALDO tras el final del partido.
"La selección con más huevos de la historia", dijo TyC Sports tras la remontada de Argentina.
"D1os es argentino", fue el titular de Olé junto a una fotografía de Lionel Messi.
El reconocido periodista argentino Gastón Edul afirma que este día quedará en la historia y corazón de los hinchas de Argentina.
ESPN destacó esta postal de Enzo Fernández en lágrimas tras el final del partido, donde contribuyó con uno de los dos goles de Argentina.
Además, resaltó la labor de Lionel Messi, quien dio las dos asistencia de los dos goles que catapultaron a Argentina a la final del Mundial 2026.
"Vamos Argentina de mi vida", dice el comentarista Pablo Giralt.
La BBC, medio de comunicación del Reindo Unido, con un frío posteo en redes sociales tras el final del partido.