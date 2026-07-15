Los más exitosos: España domina el fútbol de selecciones en el siglo XXI; aquí sus logros

España ha dominado el panorama de selecciones desde su primera conquista en 2008 hasta 2026, donde disputará su segunda Final de un Mundial después de 16 años.
Con su victoria ante Francia, España igualó el récord de Italia con una racha de 37 partidos sin conocer la derrota y en caso de ganar el próximo domingo 19 de julio ante Argentina, "La Roja" sumaría una marca más a su extensa lista de logros en el siglo XXI.
Año 2008: Campeón de la Eurocopa con un equipo plagado de talento en el mediocampo (Xavi, Iniesta, David Silva, entre otros), comandados por Luis Aragonés desde los banquillos.
2009 y 2010: Tercer lugar en la Copa Confederaciones y campeones mundiales en Sudáfrica, la primera estrella para la Selección Española.
2012 y 2013: Bicampeones de la Eurocopa, convirtiéndose en el primer país en ganar dos títulos consecutivos y subcampeones de la Copa Confederaciones vs Brasil.
2020: Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y tercer lugar en la Eurocopa.
2021 y 2023: Subcampeones de UEFA Nations League y campeones de la misma comperición dos años después contra Croacia en una dramática tanda de penales.
2024: Campeones de su tercera Eurocopa en los últimos 16 años y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.
En 2025 fueron subcampeones de la UEFA Nations League y un año después, jugarán su segunda Gran Final del Mundial contra la Argentina de Lionel Messi, los vigentes campeones.
¿Ganará España su segundo Mundial o Argentina acabará con la buena racha de "La Roja"?