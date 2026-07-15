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Los más exitosos: España domina el fútbol de selecciones en el siglo XXI; aquí sus logros

Con Eurocopas, un Mundial y una Nations League, España ha construido el palmarés más brillante del siglo XXI a nivel de selecciones

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 14:09
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España ha dominado el panorama de selecciones desde su primera conquista en 2008 hasta 2026, donde disputará su segunda Final de un Mundial después de 16 años.

 Foto: EFE
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Con su victoria ante Francia, España igualó el récord de Italia con una racha de 37 partidos sin conocer la derrota y en caso de ganar el próximo domingo 19 de julio ante Argentina, "La Roja" sumaría una marca más a su extensa lista de logros en el siglo XXI.

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Año 2008: Campeón de la Eurocopa con un equipo plagado de talento en el mediocampo (Xavi, Iniesta, David Silva, entre otros), comandados por Luis Aragonés desde los banquillos.

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2009 y 2010: Tercer lugar en la Copa Confederaciones y campeones mundiales en Sudáfrica, la primera estrella para la Selección Española.

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2012 y 2013: Bicampeones de la Eurocopa, convirtiéndose en el primer país en ganar dos títulos consecutivos y subcampeones de la Copa Confederaciones vs Brasil.

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2020: Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y tercer lugar en la Eurocopa.

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2021 y 2023: Subcampeones de UEFA Nations League y campeones de la misma comperición dos años después contra Croacia en una dramática tanda de penales.

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2024: Campeones de su tercera Eurocopa en los últimos 16 años y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

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En 2025 fueron subcampeones de la UEFA Nations League y un año después, jugarán su segunda Gran Final del Mundial contra la Argentina de Lionel Messi, los vigentes campeones.

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¿Ganará España su segundo Mundial o Argentina acabará con la buena racha de "La Roja"?

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