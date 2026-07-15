Polémica en la previa: el irrespeto de la afición de Argentina al himno de Inglaterra

El Argentina vs Inglaterra por semifinales de la Copa del Mundo se convirtió en una guerra futbolística. Previo al arranque del juego, durante los himnos nacionales, la hinchada argentina faltó al respeto al himno inglés. ¿Qué pasó?
Todo sucedió cuando Inglaterra se dispuso a cantar su himno nacional y en ese momento la afición argentina no respetó el momento.
En redes sociales se viralizó lo hecho por la afición argentina que se encontraba en el estadio de Atlanta.
Y es que los argentinos no guardaron silencio al momento del himno de Inglaterra, hicieron bulla y se pusieron a cantar.
El partido ha sido una guerra dentro del campo, lleno de muchas faltas y entradas fuertes. Entre ambos países hay recelo por temas políticos que datan de hace muchos años.
"El que no salte es un inglés", coreaba la afición de Argentina cuando los ingleses cantaban su himno nacional.
Los argentinos cantaron esto desde que comenzó el himno nacional de Inglaterra hasta su finalización, lo que fue considerado como una falta de respeto.
Los jugadores ingleses trataron de restar importancia al irrespeto de los hinchas argentinos y cantaron con fervor su himno.
Argentina e Inglaterra se midieron en el Mercedes Benz de Atlanta en busca del boleto a la final en Nueva Jersey ante España.
Hasta el primer tiempo, el árbitro estadounidense Ismail Elfath había mostrado una cartulina amarilla para ambos equipos.