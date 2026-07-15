Messi tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: "Nadie nos regala nada"

Atlanta, Estados Unidos.- Leo Messi, capitán de la selección argentina que este miércoles se clasificó a la final del Mundial 2026, afirmó que, "una vez más" el equipo albiceleste ha demostrado "que nadie" le "regala nada". Argentina, en otra remontada heroica, derrotó 1-2 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, con los goles de Enzo Fernández (m.85) y Lautaro Martínez (92+).

Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: "Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo". "Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino", indicó el capitán argentino que aseguró que "solo era un partido de fútbol". "Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo".