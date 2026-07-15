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Así se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: día, hora y dónde ver

España, última campeona de Europa, se medirá ante la última campeona de América, Argentina, quien busca revalidar su título

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 14:35
Así se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: día, hora y dónde ver

Argentina y España se medirán este domingo en la final de la Copa del Mundo 2026.

Foto: El Heraldo

Nueva Jersey, EE UU.- La Selección de Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra en semifinales y jugará la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, encuentro que será en el Met Life de Nueva Jersey.

El combinado inglés se había adelantado por intermedio de Anthony Gordon a los 55 minutos. Sin embargo, los de Lionel Scaloni le dieron vuelta con anotaciones de Enzo Fernández al 85 y Lautaro Martínez al 92.

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En tanto, España venció 2-0 a Francia con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dándole la clasificación a su segunda final de Copa del Mundo tras el 2010.

Los sudamericanos buscarán su cuarto campeonato del mundo, segundo de manera consecutiva en una generación liderada por Lionel Messi que también llegó hasta la final en 2014.

La definición de la Copa del Mundo se celebrará este domingo 19 de julio a la 1:00 p.m., hora de Honduras, en el estadio Met Life de Nueva Jersey.

En tanto, el tercer lugar se efectuará el sábado 18 a la misma hora en Miami entre Inglaterra y Francia; ambos encuentros podrán verse en Honduras por Deportes TVC y Tigo Sports.

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El Argentina vs España será especial ya que hace ambos se iban a enfrentar en la llamada Finalissima 2026 en marzo en Qatar, pero la UEFA terminó cancelando el atractivo agarrón.

Así se jugará la final del Mundial 2026 y el tercer lugar:

- España vs Argentina el 19 de julio a la 1:00 p.m. en el Met Life Stadium de Nueva Jersey

- Inglaterra vs Francia el 18 de julio a la 1:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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