Anuncian al nuevo técnico de Francia en lugar de Didier Deschamps: ganó todo con el Madrid

"Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", dijo. Deschamps, que dejará la selección francesa tras el Mundial afirmó: "Estoy contento de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento".