Anuncian al nuevo técnico de Francia en lugar de Didier Deschamps: ganó todo con el Madrid

Tras la eliminación en semifinales del Mundial 2026, se ha anunciado al nuevo técnico de la Selección de Francia en lugar de Didier Deschamps, mandamás que los llevó a dos finales de Copa del Mundo de manera seguida.
Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, se convirtió este martes en el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo en una Copa del Mundo, un récord que no pudo acompañar con la clasificación a la final del Mundial, derrotado por España en el estadio AT&T de Arlington.
Deschamps dirigió ante la selección española su vigésimo sexto encuentro en una fase final de la Copa del Mundo, uno más que Helmut Schön, seleccionador de la República Federal Alemana entre 1964 y 1978 y campeón en 1974.
El brasileño Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 con la Canarinha, completa el podio, con 23 partidos dirigidos a Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Sudáfrica.
El partido por el tercer puesto, que disputará su selección en Miami el sábado, contra Inglaterra o Argentina, será el vigésimo séptimo y último, porque ya ha anunciado que deja 'Les Bleus'.
El nuevo DT de la Selección de Francia será nada más y nada menos que Zinedine Zidane, así lo anunció en sus redes sociales el famoso periodista Fabrizio Romano.
Zidane fue campeón como jugador con Francia en el Mundial de 1998 donde fueron anfitriones y perdió la final del 2006 ante Italia, en ese momento en penales.
Zidane ganó tres Champions League de manera consecutivas con Real Madrid y se encargará de comandar a la selección gala para la Copa del Mundo del 2030.
Didier Deschamps afirmó que, para derrotar a España en la semifinal del Mundial (0-2), tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso". Deschamps se mostró decepcionado con la actuación de su equipo, en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 0-2 en la semifinal disputada en el estadio AT&T de Arlington.
"Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", dijo. Deschamps, que dejará la selección francesa tras el Mundial afirmó: "Estoy contento de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento".