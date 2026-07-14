La tristeza de Francia al quedar eliminada en cuartos del Mundial United 2026

La selección de Francia se vio sorprendida por España en la semifinal del Mundial United 2026 al ser eliminados y se han quedado al pase de una nueva final en busca se tercer título en Copas del Mundo.
Aurelien Tchouameni y Dayot Upamecano no ocultaron la decepción de haber sido eliminados del Mundial United 2026
Ousmane Dembele junto con Mike Maignan intentaban controlar a Manu Kone que quedó muy afectado por la eliminación del Mundial United 2026
Pau Cubarsí mostró su lado profesional al llegar donde Desire Doue a darle ánimo luego de eliminador
Kylian Mbappe no pudo ocultar su enojo, salió rápido al camerino con la cabeza abajo tras no poder contra España.
Kylian Mbappe no fue ni la sombra ante España de lo que venía mostrando en el Mundial United 2026
El jugador Desire Doue se mostró muy afectado, su ingreso no fue el mejor ante una España que les cerró todos lo espacios para ellos avanzar a la final del Mundial 2026.
Didier Deschamps lamentaba con el Michael Olise la eliminación y a la misma vez está viviendo sus últimos momentos al frente de los galos
Manu Kone fue uno de los más afectados tras el pitazo final en el juego de semifinales ante España.
En los últimos mundiales, Francia a llegado a; 1998: Campeón, 2002: Eliminado en Fase de Grupos, 2006: Subcampeón, 2010: Eliminado en Fase de Grupos, 2014: Eliminado en 4tos, 2018: Campeón, 2022: Subcampeón y 2026: Eliminado en Semifinal.
Francia era la principal candidata para llevarse el Mundial United 2026, pero España la anuló y la eliminó en semifinales
Theo Hernandez ingresó por Lucas Digne pero no pudo hacer mucho para que Francia lograra la remontada ante una España que los anuló por completo.
Didier Deschamps abreazó a Kylian Mbappé al final del partido tras la eliminación en la fase de semifinal, muchos pensaron que serían los campeones.