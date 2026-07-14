Claves de España para anular y superar a Francia y avanzar a final del Mundial 2026

Oyarzabal (7): Nada pone nervioso a Mikel Oyarzabal. Su cabeza y sus pulsaciones se mantienen bajas. Así lo reflejó en el 0-1. Su 30º gol con la camiseta de España, su quinto en este Mundial, igualando los récords de Emilio Butragueño y David Villa en una sola edición. Y lo hizo transformando un penalti antes del que tuvo a su alrededor más de un minuto de protestas de jugadores franceses. Incluso miró dos veces al lado que iba a tirar. Maignan también lo vio, pero no pudo detener el penalti. Y, además del gol, siempre al servicio del equipo. El primero del ataque en replegar, ejemplo para el resto, en los 74 minutos que le duró la gasolina.