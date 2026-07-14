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El polémico veto de la FIFA a los argentinos previo al duelo contra Inglaterra

La FIFA impone una drástica y controversial prohibición a la hinchada argentina antes de enfrentarse a Inglaterra

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 15:16
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La máxima autoridad del fútbol planteó su postura para el partido por semifinales entre Inglaterra y Argentina marcado por conflictos bélicos en el pasado.

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Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio por un pase a la gran final del Mundial 2026.

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El historial de enfrentamientos entre estas naciones está inclinado a favor de los europeos. Cinco partidos jugados que se reparten en 3 victorias de Inglaterra, 1 de Argentina y un empate.

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Los argentinos están agregando un elemento extra fuera de lo futbolístico contra los ingleses que abrió el debate sobre los límites en el deporte más popular del mundo.

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Argentina e Inglaterra entraron en una disputa bélica por las Islas Malvinas, un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, cerca del territorio argentino, en la conocida "Guerra de las Malvinas" en 1982.

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Ante esto, la FIFA ya tomó medidas al respecto para evitar que la rivalidad escale a niveles de carácter político.

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Las autoridades prohibieron banderas, camisas o cualquier elemento que haga referencia a las Islas Malvinas.

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Durante el torneo al conocerse el camino de ambas selecciones, aficionados argentinos comenzaron a alimentar la rivalidad con el cántico: "El que no salte es inglés".

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La restricción por parte de la FIFA afecta principalmente a los argentinos, porque la causa Malvinas ocupa un lugar central en la identidad nacional y suele estar presente en encuentros deportivos frente a Inglaterra.

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Frente a la subida de tono, los Veteranos de Guerra de Malvinas emitieron un comunicado para calmar las tensiones previo a la semifinal mundialista.

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"El deporte no es guerra": enfatizó el pronunciamiento de los veteranos para pedir a los medios de comunicación, futbolistas y aficionados separar el deporte de la política.

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De la "mano de Dios" (En referencia al polémico e histórico gol de Diego Maradona) Argentina eliminó a Inglaterra por los cuartos de final en el Mundial de 1986, el primer encuentro después de la guerra.

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Desde entonces, cada encuentro entre sudamericanos y europeos ha estado cargado de tensión por el conflicto político entre las naciones.

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