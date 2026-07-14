El polémico veto de la FIFA a los argentinos previo al duelo contra Inglaterra

La máxima autoridad del fútbol planteó su postura para el partido por semifinales entre Inglaterra y Argentina marcado por conflictos bélicos en el pasado.
Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio por un pase a la gran final del Mundial 2026.
El historial de enfrentamientos entre estas naciones está inclinado a favor de los europeos. Cinco partidos jugados que se reparten en 3 victorias de Inglaterra, 1 de Argentina y un empate.
Los argentinos están agregando un elemento extra fuera de lo futbolístico contra los ingleses que abrió el debate sobre los límites en el deporte más popular del mundo.
Argentina e Inglaterra entraron en una disputa bélica por las Islas Malvinas, un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, cerca del territorio argentino, en la conocida "Guerra de las Malvinas" en 1982.
Ante esto, la FIFA ya tomó medidas al respecto para evitar que la rivalidad escale a niveles de carácter político.
Las autoridades prohibieron banderas, camisas o cualquier elemento que haga referencia a las Islas Malvinas.
Durante el torneo al conocerse el camino de ambas selecciones, aficionados argentinos comenzaron a alimentar la rivalidad con el cántico: "El que no salte es inglés".
La restricción por parte de la FIFA afecta principalmente a los argentinos, porque la causa Malvinas ocupa un lugar central en la identidad nacional y suele estar presente en encuentros deportivos frente a Inglaterra.
Frente a la subida de tono, los Veteranos de Guerra de Malvinas emitieron un comunicado para calmar las tensiones previo a la semifinal mundialista.
"El deporte no es guerra": enfatizó el pronunciamiento de los veteranos para pedir a los medios de comunicación, futbolistas y aficionados separar el deporte de la política.
De la "mano de Dios" (En referencia al polémico e histórico gol de Diego Maradona) Argentina eliminó a Inglaterra por los cuartos de final en el Mundial de 1986, el primer encuentro después de la guerra.
Desde entonces, cada encuentro entre sudamericanos y europeos ha estado cargado de tensión por el conflicto político entre las naciones.