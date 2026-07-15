Las imágenes que anuncian una crisis hídrica histórica en la capital

El gerente de la UMAPS afirmó que el problema de Tegucigalpa es la ausencia de infraestructura suficiente para captar, almacenar y distribuir el agua. Explicó que en las cuencas de la capital "llueve 17 veces" más de lo que la ciudad necesita al año, pero entre el 40 % y el 45 % del agua que ingresa al sistema se pierde por el deterioro de las redes de distribución.