Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste

El acceso a la colonia Centroamérica Oeste, en la capital, se ha convertido en un problema diario para conductores y peatones debido a la gran cantidad de vehículos mal estacionados, una situación denunciada por los propios vecinos y constatada por EL HERALDO durante un recorrido por la zona.
Las calles y las aceras permanecen ocupadas por automóviles particulares, vehículos abandonados, reduciendo considerablemente el espacio disponible para la circulación.
En la entrada de la colonia funciona un punto de taxis donde alrededor de 30 unidades permanecen estacionadas mientras esperan pasajeros, ocupando uno de los carriles y dificultando el ingreso y salida del resto de vehículos.
La estrechez de la vía impide el paso de camiones y otros automotores de gran tamaño, obligando a muchos conductores a realizar maniobras complicadas para poder avanzar.
Los problemas también afectan a los peatones, quienes en varios tramos deben caminar sobre la calle porque las aceras permanecen ocupadas por vehículos estacionados o automóviles en estado de abandono.
Además de limitar la movilidad, residentes señalaron que la presencia de basura y chatarra ha deteriorado la imagen de la colonia.
“Ahí viví mi infancia hasta los 13 años, pero ahora solo se ve ese caos de vehículos y basura por todos lados. Le tengo mucho cariño a esa colonia, pero la verdad se han descuidado con esa mala imagen”, lamentó un capitalino que residió durante varios años en el sector.
Otro vecino, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que durante los fines de semana la situación empeora y transitar por la colonia se vuelve casi imposible debido a la cantidad de vehículos estacionados.
Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en especial a las autoridades encargadas del ordenamiento vial, para que intervengan la zona.
La solicitud es que retiren los vehículos abandonados y regulen el estacionamiento, con el fin de recuperar la circulación tanto para conductores como para peatones.