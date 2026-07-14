  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste

Vehículos particulares, taxis y automóviles abandonados ocupan calles y aceras de la colonia Centroamérica Oeste, dificultando el paso de conductores y peatones

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 16:27
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
1 de 10

El acceso a la colonia Centroamérica Oeste, en la capital, se ha convertido en un problema diario para conductores y peatones debido a la gran cantidad de vehículos mal estacionados, una situación denunciada por los propios vecinos y constatada por EL HERALDO durante un recorrido por la zona.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
2 de 10

Las calles y las aceras permanecen ocupadas por automóviles particulares, vehículos abandonados, reduciendo considerablemente el espacio disponible para la circulación.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
3 de 10

En la entrada de la colonia funciona un punto de taxis donde alrededor de 30 unidades permanecen estacionadas mientras esperan pasajeros, ocupando uno de los carriles y dificultando el ingreso y salida del resto de vehículos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
4 de 10

La estrechez de la vía impide el paso de camiones y otros automotores de gran tamaño, obligando a muchos conductores a realizar maniobras complicadas para poder avanzar.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
5 de 10

Los problemas también afectan a los peatones, quienes en varios tramos deben caminar sobre la calle porque las aceras permanecen ocupadas por vehículos estacionados o automóviles en estado de abandono.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
6 de 10

Además de limitar la movilidad, residentes señalaron que la presencia de basura y chatarra ha deteriorado la imagen de la colonia.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
7 de 10

“Ahí viví mi infancia hasta los 13 años, pero ahora solo se ve ese caos de vehículos y basura por todos lados. Le tengo mucho cariño a esa colonia, pero la verdad se han descuidado con esa mala imagen”, lamentó un capitalino que residió durante varios años en el sector.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
8 de 10

Otro vecino, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que durante los fines de semana la situación empeora y transitar por la colonia se vuelve casi imposible debido a la cantidad de vehículos estacionados.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
9 de 10

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en especial a las autoridades encargadas del ordenamiento vial, para que intervengan la zona.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Vehículos mal estacionados colapsan el acceso a la colonia Centroamérica Oeste
10 de 10

La solicitud es que retiren los vehículos abandonados y regulen el estacionamiento, con el fin de recuperar la circulación tanto para conductores como para peatones.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Cargar más fotos