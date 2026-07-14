Juan Diego Zelaya sobre puente Papa Francisco: "No lo vamos a habilitar hasta tener certeza técnica"

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reiteró este martes -14 de julio- que el puente Papa Francisco no será habilitado hasta que exista la certeza técnica de que la estructura ofrece condiciones seguras para el tránsito de los capitalinos. Aquí las declaraciones del edil sobre si el uso de durapax entre los materiales significa una mala ejecución.
Zelaya recordó que el puente fue habilitado en noviembre durante la administración anterior, pero permaneció poco tiempo en funcionamiento, ya que en enero de 2026 fue cerrado nuevamente por el alcalde Jorge Aldana, tras detectarse grietas que motivaron nuevas evaluaciones técnicas.
"Hicimos cuatro estudios técnicos y vamos a hacer uno más, porque yo no estoy convencido hasta que esté convencido técnicamente que ese puente está con todas las medidas de seguridad posibles", afirmó el alcalde al explicar por qué la obra sigue cerrada.
El edil sostuvo que la decisión de mantener inhabilitado el puente responde exclusivamente a criterios de seguridad y no a plazos políticos o administrativos. "Es más importante la vida de cualquier ciudadano que la habilitación de ese puente", expresó.
Juan Diego Zelaya indicó que la Alcaldía espera un informe adicional antes de tomar cualquier decisión. Según explicó, la reapertura solo ocurrirá cuando exista plena certeza técnica sobre el estado de la estructura.
"Estamos esperando un informe más y hasta que eso no esté completamente dilucidado y no tengamos la certeza técnica de que pasar por ahí es seguro para todos los ciudadanos de esta capital, no lo vamos a habilitar", manifestó el alcalde.
La Municipalidad del Distrito Central informó que esta semana recibirá la visita de nuevos especialistas que participarán en la evaluación final del puente Papa Francisco antes de definir si puede entrar nuevamente en operación.
"Estamos esperando la visita de unos últimos expertos que vienen esta semana. No podemos habilitar algo si no estamos 100 por ciento seguros de que existe la seguridad para que pasen por ahí los ciudadanos de la capital", señaló Zelaya.
El alcalde explicó que actualmente se desarrolla un quinto estudio técnico, el cual estará a cargo de un experto internacional que determinará las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad del puente.
"No soy ingeniero. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos haciendo un quinto estudio de un experto internacional para que nos diga exactamente qué obras son las que hay que hacer", declaró el jefe edilicio.
Zelaya aseguró que el objetivo de la nueva evaluación es brindar confianza tanto a las autoridades como a los miles de conductores que diariamente utilizan el Anillo Periférico para movilizarse por la capital.
"Queremos darle certeza a la gente y certeza a nosotros para que los carros puedan pasar por ahí, los capitalinos lo puedan usar, pero primero, sobre todo, sobre cualquier cosa", expresó el alcalde al referirse a la seguridad de la estructura luego de que se detectará durapax entre los materiales usados en las juntas del puente.
En días recientes comenzó a circular el rumor del uso de material inapropiado en el puente, sin embargo, expertos en ingeniería confirman a EL HERALDO que el uso de materiales distintos al concreto en las juntas o uniones de puentes y otras obras de infraestructura no son inusuales. "Para saber que tipo de material se utilizó tendría que realizarse una inspección. Aunque a simple vista se observa que se deshace con los dedos eso podría ser un indicador de mala calidad. Como hay bastante separación entre elementos de concreto habría que revisar las especificaciones técnicas de diseño", confió la ingeniera Bessy Aguilera.
Revela que hay constructoras que colocan metal en las juntas o uniones y por ello cada vez que transita un automotor los puentes suenan mucho, pero la implementación de este tipo de materiales se realiza en base a normativas, por lo que en este caso debe confirmarse si se cumplió con estas. "Las juntas o uniones se utilizan en puentes, carreteras y otras obras que así lo ameriten con el fin de proteger la estructuras por cambios de temperaturas o movimientos no controlados", amplió Aguilera, por lo que consideró que si bien "es válido dejar esos espacios, pero con los materiales y procedimientos constructivos adecuados".
13. Como parte de las acciones preventivas, la Alcaldía trabaja de manera conjunta con el Colegio de Ingenieros de Honduras para fortalecer la supervisión no solo del puente Papa Francisco, sino de las principales estructuras viales de Tegucigalpa y Comayagüela.
"Queremos hacer una revisión de todas las estructuras, especialmente los puentes que hay en la capital, porque con el tiempo hay puentes que tienen 15, 20 años. Siempre hay que hacerles reforzamientos y ese tipo de acciones", indicó.