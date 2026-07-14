Juan Diego Zelaya sobre puente Papa Francisco: "No lo vamos a habilitar hasta tener certeza técnica"

Revela que hay constructoras que colocan metal en las juntas o uniones y por ello cada vez que transita un automotor los puentes suenan mucho, pero la implementación de este tipo de materiales se realiza en base a normativas, por lo que en este caso debe confirmarse si se cumplió con estas. "Las juntas o uniones se utilizan en puentes, carreteras y otras obras que así lo ameriten con el fin de proteger la estructuras por cambios de temperaturas o movimientos no controlados", amplió Aguilera, por lo que consideró que si bien "es válido dejar esos espacios, pero con los materiales y procedimientos constructivos adecuados".