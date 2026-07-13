Este es el plan que activarán si Tegucigalpa se queda sin agua ante niveles críticos en represas

Mientras las reservas de agua en Tegucigalpa continúan disminuyendo, las autoridades ya preparan medidas extraordinarias para evitar un desabastecimiento total en la capital. ¿De qué se trata?
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) confirmó que trabaja en un plan de emergencia que sería activado si las lluvias no logran recuperar los niveles de las principales represas que abastecen a la ciudad.
Uno de los escenarios que analizan las autoridades contempla trasladar agua desde municipios cercanos hacia Tegucigalpa para reforzar el suministro en las zonas más afectadas.
La medida buscaría aliviar la presión sobre los embalses de Los Laureles y La Concepción, que actualmente presentan niveles históricamente bajos.
Otra de las alternativas en estudio es incrementar la extracción de agua subterránea mediante pozos y otras fuentes disponibles en el Distrito Central y sectores cercanos.
Según explicó el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, estas acciones forman parte de la planificación institucional para enfrentar un posible escenario de emergencia hídrica.
La preocupación de las autoridades surge debido a que las lluvias esperadas para esta época del año no han tenido el impacto necesario para recuperar las reservas.
Actualmente, muchos capitalinos reciben agua únicamente una vez por semana, mientras otros sectores dependen del abastecimiento mediante camiones cisterna.
Además, los niveles de almacenamiento continúan disminuyendo en las dos principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.
Los Laureles apenas alcanza el 40 % de su capacidad, mientras que, La Concepción se encuentra alrededor del 35 %, cifras que mantienen en alerta a las autoridades municipales debido a que, con esas cantidades, solamente se contempla abastecer a los capitalinos durante 40 días aproximadamente.
Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la población a utilizar el agua únicamente para actividades esenciales y evitar cualquier desperdicio innecesario.
Las autoridades esperan que las lluvias previstas para septiembre permitan recuperar gradualmente los embalses y evitar la aplicación de medidas más severas.