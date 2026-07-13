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Este es el plan que activarán si Tegucigalpa se queda sin agua ante niveles críticos en represas

Las autoridades ya trabajan en alternativas para abastecer a la capital si las lluvias continúan sin llegar. A continuación, los detalles

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:23
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Mientras las reservas de agua en Tegucigalpa continúan disminuyendo, las autoridades ya preparan medidas extraordinarias para evitar un desabastecimiento total en la capital. ¿De qué se trata?

Foto: EL HERALDO
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La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) confirmó que trabaja en un plan de emergencia que sería activado si las lluvias no logran recuperar los niveles de las principales represas que abastecen a la ciudad.

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Uno de los escenarios que analizan las autoridades contempla trasladar agua desde municipios cercanos hacia Tegucigalpa para reforzar el suministro en las zonas más afectadas.

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La medida buscaría aliviar la presión sobre los embalses de Los Laureles y La Concepción, que actualmente presentan niveles históricamente bajos.

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Otra de las alternativas en estudio es incrementar la extracción de agua subterránea mediante pozos y otras fuentes disponibles en el Distrito Central y sectores cercanos.

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Según explicó el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, estas acciones forman parte de la planificación institucional para enfrentar un posible escenario de emergencia hídrica.

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La preocupación de las autoridades surge debido a que las lluvias esperadas para esta época del año no han tenido el impacto necesario para recuperar las reservas.

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Actualmente, muchos capitalinos reciben agua únicamente una vez por semana, mientras otros sectores dependen del abastecimiento mediante camiones cisterna.

 Foto: Ilustración / Canva
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Además, los niveles de almacenamiento continúan disminuyendo en las dos principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.

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Los Laureles apenas alcanza el 40 % de su capacidad, mientras que, La Concepción se encuentra alrededor del 35 %, cifras que mantienen en alerta a las autoridades municipales debido a que, con esas cantidades, solamente se contempla abastecer a los capitalinos durante 40 días aproximadamente.

Foto: Ilustración / Canva
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Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la población a utilizar el agua únicamente para actividades esenciales y evitar cualquier desperdicio innecesario.

 Foto: Cortesía
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Las autoridades esperan que las lluvias previstas para septiembre permitan recuperar gradualmente los embalses y evitar la aplicación de medidas más severas.

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