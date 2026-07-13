La capital tendrá semáforos inteligentes en 55 intersecciones a finales de 2026

La red semafórica de Tegucigalpa y Comayagüela podría comenzar a modernizarse a finales de 2026, según informó la Alcaldía Municipal del Distitro Central (AMDC).
El proyecto se encuentra actualmente en fase de planificación y licitación. La primera etapa contempla una inversión aproximada de 100 millones de lempiras y busca integrar las intersecciones a un centro de control.
Este centro de control permitirá administrar el funcionamiento de los semáforos desde una plataforma centralizada.
De acuerdo con la información emitida, el proyecto abarcaría entre 90 y 120 intersecciones de la capital.
Según explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, actualmente la ciudad no cuenta con un sistema que coordine el funcionamiento de la red semafórica, por lo que cada intersección opera de manera independiente.
"Hoy día estamos en la parte de planificación y licitación, pero sí es un proyecto que consiste en la modernización de toda la red semafórica, la ya existente y la nueva. Se va a actualizar lo que ya hay y donde haga falta se instalarán nuevos semáforos", indicó.
El funcionario detalló que la ciudad tampoco dispone de un centro de monitoreo que permita supervisar en tiempo real el comportamiento del tránsito o realizar ajustes automáticos en la sincronización de los semáforos, situación que agrava el tráfico vehicular.
La propuesta contempla la instalación de cámaras, lectores de placas, sistemas GPS, unidades de respaldo eléctrico (UPS) y una plataforma con inteligencia artificial que permitirá modificar automáticamente los tiempos de cada semáforo de acuerdo con la carga vehicular.
Se espera que solo en esta primera fase se incluyan un aproximado de 55 intersecciones.
Sin embargo, el funcionario explicó que esta etapa representa únicamente el inicio de un plan de mayor alcance, ya que posteriormente se incorporarán nuevas intersecciones hasta cubrir la totalidad de la red semafórica de Tegucigalpa y Comayagüela.