Como la NFL: Así será el show del medio tiempo en la final del Mundial 2026

La FIFA ha decidido realizar varios cambios para el show del medio tiempo en la final del Mundial 2026 este domingo desde la 1:00 PM, hora de Honduras, en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Será como la NFL y ya está dando de qué hablar.
El Mundial inició el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, México. Además, hubo inauguraciones en Estados Unidos y en Canadá.
¿Qué aprobó ahora la FIFA? La ceremonia de clausura será a las 13:30 hora local (17:30 GMT), 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 hora local (19:00 GMT).
La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.
El espectáculo del descanso, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.
Incluso, la FIFA se ha planteado la posibilidad de extender el descanso hasta por 30 minutos, algo que no gusta en los equipos al considerar que es mucho tiempo de descanso.
De acuerdo con el reglamento de la IFAB, "los jugadores tendrán derecho a una pausa en el descanso de medio tiempo no superior a 15 minutos". Sin embargo, el máximo organismo del futbol prepara una modificación a dicho artículo, así lo reveló el diario británico The Times.
Se tiene previsto que el concierto con varios artistas dure aproximadamente 11 minutos, pero la FIFA busca extender el descanso para contar con un mayor colchón de tiempo destinado al montaje y la logística.
Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026.
En tanto, la cantante Jennifer Hudson interpretará una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado este martes.