Fichajes: Olise al Real Madrid, el problema del Barcelona con Julián Álvarez y nuevo DT en Francia

Olise quiere ir a Real Madrid y Barcelona se mete en problemas con Julián Álvarez. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Mason Greenwood deja el Olympique de Marsella. El club francés hizo oficial la salida del delantero inglés, quien continuará su carrera en el Fenerbahçe de Turquía. En el comunicado, la institución explicó que la separación fue de mutuo acuerdo y agradeció al atacante por las dos temporadas que defendió sus colores, deseándole éxito en la nueva etapa de su carrera.
El Deportivo está a un paso de incorporar a Pierre-Emerick Aubameyang. La negociación estaría valorada en alrededor de 1.5 millones de euros y únicamente restan el reconocimiento médico y la firma de los contratos. El experimentado atacante regresaría al fútbol español tras su paso por el Barcelona, luego de una complicada etapa en el Olympique de Marsella.
Borussia Dortmund sigue de cerca a Ibrahima Mbaye. Según Fabrizio Romano, el club alemán consultó recientemente al PSG por la situación del joven delantero senegalés. Equipos de la Premier League también permanecen atentos ante una posible salida del futbolista durante este mercado.
Thomas Meunier continuará su carrera en el Sunderland. El lateral belga, de 34 años, llega como agente libre al conjunto inglés, una de las revelaciones de la pasada Premier League y clasificado a la Conference League. Aunque mantuvo conversaciones con el Valencia, finalmente optó por la propuesta británica.
Christos Tzolis prioriza fichar por el Arsenal. El extremo del Brujas habría rechazado otras ofertas con la intención de vestir la camiseta de los 'Gunners'. Se espera que en los próximos días comiencen las conversaciones entre ambas instituciones, ya que el griego es visto como el reemplazo ideal de Leandro Trossard.
El Milan mantiene su intención de ampliar el contrato de Luka Modric. Fabrizio Romano asegura que la directiva 'rossonera' sigue confiando en alcanzar un acuerdo con el veterano mediocampista croata, quien continúa siendo una pieza importante en la planificación deportiva.
Karim Adeyemi ya está en Barcelona. El delantero alemán arribó a la ciudad catalana para completar los últimos detalles de su incorporación al conjunto azulgrana. Firmaría un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, tras dejar el Borussia Dortmund.
Koné despierta el interés de la Premier League. Después de su destacada actuación en el Mundial, Manchester United, Liverpool y Chelsea siguen al mediocampista francés de la Roma. El club italiano no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 50 millones de euros.
Cody Gakpo apunta a quedarse en el Liverpool. Pese a las constantes especulaciones sobre una posible salida, el internacional neerlandés sería una pieza clave en el proyecto deportivo liderado por Andoni Iraola.
Gabriel Jesús aparece en la agenda del Milan. El atacante brasileño, con contrato vigente con el Arsenal hasta 2027, podría cambiar de aires debido a las lesiones que han marcado su etapa en Londres. TEAMtalk señala que el conjunto italiano estaría dispuesto a pagar cerca de 20 millones de euros por su fichaje.
Barcelona en vilo. Arsenal estudia una operación que involucraría a Viktor Gyökeres. De acuerdo con la BBC, el delantero sueco podría formar parte de una negociación para facilitar la llegada de Julián Álvarez al conjunto londinense. El atacante argentino habría manifestado su intención de salir del Atlético de Madrid.
Al-Hilal sueña con fichar a Harry Kane. El conjunto saudí mantiene el interés en el goleador inglés, aunque el Bayern de Múnich no tiene intención de venderlo y el jugador se encuentra cómodo en Alemania. Sky Sport informa que existe una cláusula que permitiría su salida por 65 millones de euros durante su tercera temporada.
El futuro de Ferran Torres sigue siendo incierto. El atacante español continúa vinculado a un posible traspaso al PSG. Con contrato hasta 2027, el Barcelona estudia una venta si no renueva, mientras que una extensión de su vínculo incluiría el pago de una cláusula cercana a los ocho millones de euros.
João Palhinha vuelve a estar en el mercado. A Bola informa que Juventus y Milan han preguntado por el mediocampista portugués, quien no forma parte de los planes de Vincent Kompany en el Bayern de Múnich pese a su buen rendimiento durante su cesión en el Tottenham.
Alejandro Garnacho deberá buscar nuevo equipo. El extremo argentino no figura en los planes del Chelsea para la próxima temporada, y el cuerpo técnico considera que lo mejor es encontrar una solución beneficiosa para todas las partes durante este mercado.
La Federación Francesa prepara la llegada de Zinedine Zidane. Tras la conclusión de la Copa del Mundo, el organismo tiene previsto completar toda la documentación necesaria para oficializar al histórico exfutbolista como nuevo seleccionador.
Michael Olise sigue en la órbita del Real Madrid. El extremo de 24 años, con contrato vigente con el Bayern hasta 2029, es uno de los grandes objetivos del conjunto blanco. Aunque el club bávaro pretende renovarlo cuanto antes, el futbolista quiere reunirse con la directiva para analizar su futuro antes de tomar una decisión.