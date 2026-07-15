Fichajes: Olise al Real Madrid, el problema del Barcelona con Julián Álvarez y nuevo DT en Francia

Mason Greenwood deja el Olympique de Marsella. El club francés hizo oficial la salida del delantero inglés, quien continuará su carrera en el Fenerbahçe de Turquía. En el comunicado, la institución explicó que la separación fue de mutuo acuerdo y agradeció al atacante por las dos temporadas que defendió sus colores, deseándole éxito en la nueva etapa de su carrera.