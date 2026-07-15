Harry Kane apela a la "unidad" para vencer a Argentina en Semifinales del Mundial 2026

Inglaterra jugará la cuarta Semifinal en la historia del país en un Mundial y tras derrotar a Noruega por 2-1 en la ronda anterior, Thomas Tuchel, entrenador de los "Three Lions" y Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones.
Tuchel restó mérito al rendimiento de Inglaterra contra Noruega y aseguró que "no fue un juego de alto nivel" y que su equipo podía jugar mucho mejor.
Esas palabras llegaron a oídos de Bellingham, que respondió: "Él (Tuchel) no sabe lo que es jugar en estas condiciones (elevados niveles de calor y humedad) contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil al cual enfrentar".
"Hemos intentado crear un ambiente positivo, debemos continuar así. No se pueden ganar todos los partidos paseando la pelota y haciendo 1000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo volvimos a hacer", sentenció Jude.
La "polémica" parecía haber acabado, pero en el día previo al partido ante Argentina, el capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, cortó de raíz cualquier tipo de problema a lo interno del equipo.
En micrófonos de la BBC, Kane comentó: "Cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese (vs Noruega), y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿Qué quieres que diga Bellingham?... ¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo".
"Creo que es fácil intentar crear ese tipo de división. Siempre parece que es esa mentalidad inglesa o algo que los ingleses tienden a hacer en estos torneos importantes, pero la realidad es completamente diferente".
"La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador, nuestro personal y todos los involucrados".
"Así que, sí, a veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, finalizó Kane.
Tal y como lo haría cualquier capitán, Harry Kane observó el problema y decidió intervenir, apelando a una unión que ha llevado a Inglaterra hasta las Semifinales del Mundial 2026.