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Harry Kane apela a la "unidad" para vencer a Argentina en Semifinales del Mundial 2026

Tras el cruce de declaraciones entre Tuchel y Bellingham, el capitán de Inglaterra hizo un llamado a la unión del equipo antes del duelo contra Argentina

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 09:04
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Inglaterra jugará la cuarta Semifinal en la historia del país en un Mundial y tras derrotar a Noruega por 2-1 en la ronda anterior, Thomas Tuchel, entrenador de los "Three Lions" y Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones.

 Fotos: EFE
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Tuchel restó mérito al rendimiento de Inglaterra contra Noruega y aseguró que "no fue un juego de alto nivel" y que su equipo podía jugar mucho mejor.

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Esas palabras llegaron a oídos de Bellingham, que respondió: "Él (Tuchel) no sabe lo que es jugar en estas condiciones (elevados niveles de calor y humedad) contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil al cual enfrentar".

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"Hemos intentado crear un ambiente positivo, debemos continuar así. No se pueden ganar todos los partidos paseando la pelota y haciendo 1000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo volvimos a hacer", sentenció Jude.

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La "polémica" parecía haber acabado, pero en el día previo al partido ante Argentina, el capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, cortó de raíz cualquier tipo de problema a lo interno del equipo.

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En micrófonos de la BBC, Kane comentó: "Cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese (vs Noruega), y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿Qué quieres que diga Bellingham?... ¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo".

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"Creo que es fácil intentar crear ese tipo de división. Siempre parece que es esa mentalidad inglesa o algo que los ingleses tienden a hacer en estos torneos importantes, pero la realidad es completamente diferente".

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"La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador, nuestro personal y todos los involucrados".

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"Así que, sí, a veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, finalizó Kane.

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Tal y como lo haría cualquier capitán, Harry Kane observó el problema y decidió intervenir, apelando a una unión que ha llevado a Inglaterra hasta las Semifinales del Mundial 2026.

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