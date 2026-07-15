Harry Kane apela a la "unidad" para vencer a Argentina en Semifinales del Mundial 2026

En micrófonos de la BBC, Kane comentó: "Cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese (vs Noruega), y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿Qué quieres que diga Bellingham?... ¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo".