La astróloga y tarotista transgénero cubana, Mhoni Vidente, ha dado su vaticinio sobre la segunda semifinal del Mundial United 2026 que es entre la selección de Argentina ante su similar de Inglaterra en Atlanta
Se juega la segunda semifinal del Mundial United 2026 y es entre las selecciones de Inglaterra y Argentina, una de ellas se verá las caras ante España en la final.
Una rivalidad que viene de años, la actual campeona del mundo no quiere ceder su trono y los ingleses por recordar lo que vivieron en 1966.
Argentina es la favorita por ser la campeona del mundo actualmente, aunque no se descarta que Inglaterra lo derrote luego de lo que ha venido mostrando en los últimos años.
Argentina llega de sufrir ante Egipto en octavos y contra Suiza en cuartos de final del Mundial United 2026, aunque de igual forma demuestra que está para pelear hasta el último minuto.
Inglaterra por su parte casi se ve sorprendida por la Noruega de Haalnad, pero una generación de futbolistas que combina experiencia y juventud está demostrando que quieren su segunda estrella mundial.
La astróloga cubana Mhoni Vidente, quien sorprendió al acertar los resultados de los cuartos de final del Mundial, se ha referido a la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
La vidente había pronosticado que Francia eliminaría a Marruecos, que España superaría a Bélgica, que Inglaterra dejaría fuera a Noruega y que Argentina vencería a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
Con el cumplimiento de esas predicciones, sus declaraciones comenzaron a viralizarse nuevamente en las redes sociales y generaron un intenso debate entre aficionados y seguidores del campeonato.
Mhoni considera que el equipo de Lionel Scaloni llegará a la semifinal con un importante desgaste físico producto de la exigencia acumulada durante el torneo, un factor que, desde su perspectiva, podría terminar siendo determinante en el desenlace del campeonato.
"Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar", afirmó la astróloga al analizar las posibilidades del seleccionado argentino.
Aunque reconoció que el vigente campeón tenía argumentos suficientes para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial, fue contundente al señalar que no lograría superar la semifinal y que su camino finalizaría precisamente frente a Inglaterra.
Sin ofrecer un marcador específico, Mhoni dejó entrever que el conjunto británico será el encargado de avanzar a la gran final del Mundial 2026, dejando a Argentina sin la posibilidad de defender exitosamente el título conquistado en Qatar y frustrando el sueño de conseguir un histórico bicampeonato mundial.
La vidente también aseguró que el campeón del Mundial será una selección europea, reforzando así su pronóstico de que Inglaterra podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del desenlace del torneo.
"Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar", reiteró Mhoni Vidente dejando entrever de que Inglaterra será finalista de la Copa del Mundo.
Mientras algunos seguidores destacan la precisión de sus recientes aciertos y consideran que sus predicciones merecen atención, otros recuerdan que el fútbol suele romper cualquier pronóstico y que ninguna visión puede sustituir lo que ocurre sobre el terreno de juego.