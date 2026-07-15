Disponibilidad de especialistas y restricciones presupuestarias limitan contrataciones en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de médicos especialistas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no es un problema nuevo; en los últimos años la institución ha venido enfrentando dificultades para cubrir plazas en áreas críticas. De acuerdo a las autoridades del Seguro Social, el problema de fondo no es la salida de médicos, sino la falta de especialistas disponibles y las restricciones presupuestarias que enfrenta la institución. Las declaraciones surgen luego de que se denunciara la salida de al menos tres cardiólogos en el Hospital de Especialidades del Seguro Social.

El jefe de especialidades del IHSS, César Henríquez, indicó que actualmente el hospital cuenta con cuatro cardiólogos activos, quienes continúan brindando atención a los pacientes. Aclaró que el último retiro ocurrió el año pasado, cuando un especialista decidió dejar la institución, pero en lo que va de este año no se ha retirado ninguno y menos por falta de pago. El médico reconoció que, pese a que hay cuatro cardiólogos, la institución requiere más para atender la demanda de pacientes, que cada vez es más alta; sin embargo, la cantidad de especialistas disponibles en el mercado es limitada, señaló Henríquez. La falta de médicos se extiende a otras subespecialidades críticas, entre ellas está la urgencia de incorporar cirujanos cardiovasculares, oncólogos, intensivistas y neonatólogos, áreas donde la escasez de recurso humano se ha vuelto cada vez más evidente.