El IHSS contrató 70 médicos especialistas en 2025 y aún persiste déficit

Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2025, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) contrató a 70 médicos especialistas como parte de las acciones para reforzar la atención a los derechohabientes a nivel nacional.

Las contrataciones incluyeron especialistas en gastroenterología, endocrinología, neurología, cardiología y medicina vascular, de acuerdo con información oficial brindada por las autoridades del instituto.

Pese a estos ingresos, las autoridades reconocieron que aún se requiere la contratación de más profesionales, debido a que las atenciones médicas en el Seguro Social se incrementaron durante 2025.

Samuel Zelaya, comisionado de la Junta Interventora del IHSS, confirmó a EL HERALDO que el centro asistencial atraviesa una “carencia” de médicos especialistas, particularmente en áreas clave de atención.

"Hay especialidades que tienen muy pocos profesionales en el campo, por ejemplo, nosotros tenemos cubiertas las zona de emergencias, pero no la Consulta xterna de los pacientes", apuntó Zelaya.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante la constante necesidad, las incorporaciones se distribuyeron en los distritos centros asistenciales a nivel nacional, 35 especialistas en Tegucigalpa, 26 en San Pedro Sula y 11 en Santa Rosa de Copán.

Además, el médico aseguró que para cubrir la necesidad de médicos especialistas, se necesita un presupuesto de 4.4 millones de lempiras mensuales.