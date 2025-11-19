El IHSS cobrará el 2% a colegios gremiales por retener y transferir las cuotas de los agremiados

Tegucigalpa, Honduras.- Los Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, denunciaron este miércoles que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) pretenden cobrar el 2% mensual por el servicio de retener y transferir las cuotas que los empleados pagan a sus gremios. La medida, que entraría en vigencia a partir de enero de 2026, es vista como extorsiva por parte de los gremios que tienen empleados en el Seguro Social. Previo a comenzar a cobrar la cuota, para los meses de noviembre y diciembre, las autoridades dieron opción a las instituciones que en lugar de hacer el pago del 2%, dieran en carácter de donación insumos médicos como jeringas, catéteres, guantes, mascarillas, entre otros materiales médicos, por el total de todos los agremiados que pertenecen al IHSS. Para los que rechacen la medida, el IHSS ya no seguirá reteniendo las cuotas que los empleados hacen a sus instituciones, indicaron los profesionales.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) cuestionó la determinación de las autoridades del Seguro Social. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Nos preocupa ese listado que lo consideramos extorsivo, nos preocupa además porque somos afiliados al IHSS y nos piden estos insumos, entonces nos preguntamos qué está pasando en el IHSS, por qué se ve en la necesidad de recurrir a una práctica extorsiva y viene a pedirle a los colegios profesionales a cambio de un servicio que siempre lo han dado las diferentes autoridades", dijo. Rechazó enérgicamente que las autoridades del IHSS estén tratando de "extorsionar" a los colegios profesionales, al tiempo que se pregunta si el IHSS atraviesa por una crisis económica. Por su parte, Jessy Matute, presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, calificó como ilegal que el instituto les cobre por retener pagos gremiales o de préstamos. "Nosotros hemos tenido el derecho a esas deducciones, es algo que por ley lo plantean nuestros estatutos; realmente deben replantearse cuál va a ser la estrategia que van a tomar y llamarnos a una mesa de negociación para llegar a futuros términos", dijo.

Costos administrativos

Samuel Zelaya, comisionado de la junta interventora del IHSS, explicó a EL HERALDO que el Seguro Social por muchos años ha servido de manera voluntaria como un agente retenedor, es decir, retener y transferir las cuotas que los empleados pagan a los gremios, bancos, cooperativas y otros instituciones. Eso ha generado un incremento de costos para el instituto, por lo que la retención del 2% es por cargos administrativos. "Estamos asumiendo costos administrativos que ellos deberían de estar asumiendo. Eso ha generado costos muy altos para el seguro que tiene que asumirlo pagando horas extras, más personal y más tecnología", detalló. La medida no solo aplica a colegios gremiales, sino también a cooperativas, bancos, entre otros proveedores con quienes el Seguro Social no está obligado por ley, contrato o convenios a retener las cuotas de sus empleados, añadió Zelaya. "Nosotros las hacemos de manera voluntaria. Entonces, como son voluntarias, les estamos diciendo, apórtenos para que tengamos la posibilidad de seguirlo haciendo", dijo.