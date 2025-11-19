El IHSS cobrará el 2% a colegios gremiales por retener y transferir las cuotas de los agremiados

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Los <b>Colegios Profesionales </b>Universitarios de Honduras, denunciaron este miércoles que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (<b>IHSS</b>) pretenden cobrar el 2% mensual por el servicio de retener y transferir las cuotas que los empleados pagan a sus gremios.La medida, que entraría en vigencia a partir de enero de 2026, es vista como extorsiva por parte de los gremios que tienen empleados en el Seguro Social.Previo a comenzar a cobrar la cuota, para los meses de noviembre y diciembre, las autoridades dieron opción a las instituciones que en lugar de hacer el pago del 2%, dieran en carácter de donación insumos médicos como jeringas, catéteres, guantes, mascarillas, entre otros materiales médicos, por el total de todos los agremiados que pertenecen al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mas-300-millones-lempiras-requiere-ihss-para-contratar-600-personas-JH25552496" target="_blank">IHSS.</a>Para los que rechacen la medida, el IHSS ya no seguirá reteniendo las cuotas que los empleados hacen a sus instituciones, indicaron los profesionales.