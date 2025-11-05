Extienden plazo de la comisión del IHSS hasta que finalice gobierno de Castro

Tegucigalpa, Honduras.—La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cumple un año desde que la presidenta Xiomara Castro la designó resolver los problemas administrativos, financieros y operativos que históricamente han lastrado a la institución. La gestión inició el 5 de noviembre de 2024 y, originalmente, debía concluir este miércoles 5 de noviembre de 2025, según el Decreto Ejecutivo PCM 33-2024. No obstante, fue prorrogada mediante el PCM 36-2025, en la publicación 36,984 en el diario oficial La Gaceta hasta el 26 de enero de 2026, cuando finalice la administración de Castro.

El decreto ratifica a los tres comisionados: Carla Marina Paredes Reyes, actual ministra de Salud y presidenta de la Comisión Interventora; Samuel Zelaya, comisionado adjunto; y Marco Antonio Destephen Soler, también comisionado adjunto. Paredes estará en el cargo ad honoren, mientras que Zelaya y Destephen seguirán percibiendo un salario mensual de 156,185.30 lempiras cada uno. El PCM 036-2025 establece que "todos los procesos iniciados por la Comisión Interventora que prolonguen sus efectos al siguiente periodo de gobierno deberán atender las disposiciones legales correspondientes". Además, obliga a entregar un informe final a la Presidencia con recomendaciones técnicas, administrativas y financieras para garantizar la continuidad de las acciones implementadas.

Reacción de los interventoras

El interventor, Samuel Zelaya, explicó a EL HERALDO Plus que la prórroga busca completar los proyectos en desarrollo dentro del IHSS, finalizar los ajustes comenzados y entregar un informe detallado que sirva de guía al próximo gobierno. “Cuando hablamos de dejar perfilado un sistema de crecimiento del seguro, señalamos qué se debe hacer, a dónde se deben invertir los recursos y cómo garantizar que el seguro no vuelva a caer en la crisis que encontramos”, afirmó. Entre los avances reportados, según Zelaya, está la adquisición de medicamentos, la disponibilidad de insumos, la contratación de 72 médicos —en su mayoría especialistas— y la expansión de servicios de salud en unidades periféricas.

También la compra de equipo médico nuevo y reducción en la mitad de la mora quirúrgica, con proyectos específicos para la zona norte y la compra de vehículos para las regionales, dijo el funcionario. Recalcó que todavía fata la compra de medicamentos para 2026 y la instalación de nuevo equipamiento médico en todo el país, situaciones por las que más se han quejado los derechohabientes de la institución de seguridad social. “El PCM 036-2025 amplía la vigencia de la intervención y ratifica a la Comisión para concluir los proyectos en desarrollo y los procesos de ajuste hasta que finalice el gobierno actual”, subrayó Zelaya. El funcionario destacó que el informe final permitirá que el nuevo gobierno conozca no solo la situación del Seguro Social, sino también la ruta a seguir en la próxima gestión. “Queremos dejar perfilado un sistema de crecimiento sostenible que evite que el IHSS vuelva a caer en la crisis administrativa y financiera que encontramos”, agregó.

También se prevé adjudicar antes de finalizar el 2025 la compra de nuevos equipos de imagenología, que se instalarán entre finales de 2025 e inicios de 2026. La comisión planea, además, la modernización integral de las áreas de odontología y fortalecer su capacidad operativa. Comentó que durante la intervención buscan consolidar los procesos que están en marcha antes del cierre del gobierno de Xiomara Castro, pero enfrenta desafíos históricos. Sin embargo, algunos de los obstáculos que atravesó la interventora fue la falta de transparencia en el destino de 3,600 millones de lempiras liberados para la institución en años anteriores, sin planes claros para la construcción de nuevos hospitales. En enero de 2025 se descubrió que 20 personas se habían hecho pasar por médicos, cobrando más de 7 millones de lempiras mediante planillas fantasmas. Este caso, dejó varias capturas en San Pedro Sula, Cortés, porque los beneficiados aparecían en "planillas fantasmas".

Además de las largas filas de derechohabientes en Tegucigalpa y San Pedro Sula evidenciaron fallos en el sistema y escasez de ventanillas activas para la entrega de medicamentos. Adicionalmente, una ley aprobada en abril de 2024 elevó las cotizaciones del IHSS, aumentando los ingresos en más de 600 millones de lempiras al año, la cual también subió en un 7% el techo de cotización para los trabajadores. Y en octubre de 2025, hubo la suspensión de servicios subrogados afectó a más de 100,000 afiliados en varias ciudades. Sin olvidar, la renuncia de subespecialistas por retrasos salariales, generó nuevas esperas para citas médicas, mostrando que los avances conviven con problemas estructurales en la prestación de servicios.

Pero no todo es malo, entre las buenas gestiones se destaca el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de 254 medicamentos a largo plazo, la reducción de la mora quirúrgica y la expansión de servicios médicos en unidades periféricas.

Piden agilizar citas médicas