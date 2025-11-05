Extienden plazo de la comisión del IHSS hasta que finalice gobierno de Castro

El sindicato del IHSS, a través de su secretario, Luis Pacheco, consideró que la continuidad de la intervención es la opción más prudente ante el cambio de gobierno próximo.“No sería correcto nombrar a otra persona a dos meses de terminar el gobierno... esta comisión interventora ha hecho más que los anteriores directores, aunque estos estuvieron más tiempo”, afirmó.Pacheco reconoció, sin embargo, que persisten deficiencias en citas médicas, disponibilidad de especialistas y agilidad del sistema.“Agilizar la cita médica, eso es una materia que ellos tienen pendiente, nos parece que han tenido, han mejorado un poco en la adquisición de medicamentos, pero nos parece que sí podrían haber mejorado un poco más la cuestión de medicamentos”, declaróCarlos Umaña, diputado y anestesiólogo, coincidió en que mantener la intervención es la medida más sensata.“Los avances son significativos, pero insuficientes, especialmente en la expansión de servicios, abastecimiento y gestión del recurso humano. Hay problemas con los mandos intermedios y violaciones a los derechos de los empleados. La dotación de equipo y la contratación de especialistas ha mejorado, pero no ha sido suficiente”, puntualizó.El IHSS fue intervenido en 2014, luego del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/intervienen-oficinas-administrativas-del-ihss-AAEH583210" target="_blank">millonario desfalco en la gestión de Mario Zelaya.</a> En 2024, se nombró una nueva comisión para <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/interventora-asumira-control-absoluto-administracion-ihss-DF22632753" target="_blank">administrar el Seguro Social.</a>