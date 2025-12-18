Ministro de defensa: el premio a Roosevelt por sus servicios a Libre

Diferentes sectores opinan que oficialismo, con el nombramiento de Roosevelt Hernández como ministro de Defensa, mueve sus piezas por si el CNE no emite a más tardar el 30 de diciembre la declaratoria de las elecciones

Roosevelt Hernández asumiría como ministro de Defensa durante un poco más de un mes.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de la presidenta Xiomara Castro de que a partir de este jueves el general Roosevelt Hernández, tras dejar el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), asume como ministro de defensa fue considerado por diferentes sectores como una gratificación al militar por alinearse a los intereses ideológicos del partido Libertad y Refundación (Libre).

El nombramiento del ahora exjefe del EMC no tomó por sorpresa a nadie, ya que EL HERALDO lo había adelantado en exclusiva. Aunque Hernández le traspasó el mando al general Héctor Benjamín Valerio Ardón, Hernández se retira formalmente de las Fuerzas Armadas hasta el próximo 31 de diciembre. En ese sentido, durante 13 días la Secretaría de Defensa será dirigido por un militar todavía activo, lo cual la oficialidad lo ve como una falta de respeto al ente castrense.

Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, al gobierno actual —independientemente quien sea declarado oficialmente ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE)— solo le quedan unos 33 días.

“Me parece que el hombre este ha tomado la determinación de aceptar, me imagino que por currículum y, luego, decir que alcanzó todo el escalafón, porque llegó a general de división, jefe del Estado Mayor (Conjunto) y ahora ministro de defensa”, sostuvo.

“Por otra cosa me parece totalmente ridículo que una persona acepte un cargo para 33 días —reflexionó—, y es muy probable de que él quiera seguir mangoneando a las Fuerzas Armadas, argumentando que está constitucionalmente por encima del jefe del Estado Mayor Conjunto”.

“El está equivocado si cree que va a engañar al general Valerio Ardón porque usted sabe que una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar fuera de él. Si la idea de Libre es poner a Hernández como ministro de Defensa pensando en que no habrá declaratoria de las elecciones y luego colocar a Rixi Moncada como ministra de gobernación, esa jugada no les va a salir”, dijo Barrientos

Según él, los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ya entendieron que si no se "ponen de acuerdo, Mel (Zelaya) se los va a comer". El nuevo nombramiento de Hernández “siento que no es correcto”, la sociedad lo percibe más como un premio de consolación por los servicios prestados a Libre. "Así lo siento yo y creo que casi toda la ciudadanía”, afirmó el profesional del derecho.

Para cuidarse la espalda, Roosevelt busca dejar a leales en cúpula de las FF AA

Un premio

Desde que llegó a la jefatura de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2023, Hernández no disimuló sus sentimientos por Libre, a tal extremo que apoyó sus iniciativas legales económicas y, además, tanto a lo interno de la institución armada como fuera de ella, trató de incidir para favorecer la candidatura presidencial de Rixi Moncada e incluso trató de boicotear el proceso electoral.

Para el analista Miguel Cálix, el nombramiento de Hernández como ministro es inapropiado porque no se ha ganado la posición. Igualmente, "creo que en un momento en que hay transición de mando y transferencia de poderes, cualquier persona que ha generado conflicto, que no ha colaborado en un ambiente de distensión y que se ha alejado de la misión constitucional y mística de la fuerza Fuerzas Armadas, él debe pasar a una honrosa condición de retiro”.

“Para ser civil, para ser un ciudadano, se necesita cumplir algunas condiciones que el señor Roosevelt no ha tenido, ni para ser funcionario”. Consideró que la presidenta manda "un muy mal mensaje” cuando coloca en esas posiciones políticas a un exjefe de las Fuerzas Armadas recién salido.

“Para para mí, nombrar a Roosevelt en una posición de ese tipo, además de generar un ruido innecesario, en un momento delicado para la transición democrática, de transferencia de poder, genera suspicacia respecto al rol que ha jugado en la Junta de Comandantes, donde se apartó de la misión constitucional y de los principios que gobiernan a las Fuerzas Armadas”, criticó Cálix.

Añadió que Castro en vez de estar realizando ese tipo de nombramientos inadecuados, generando incertidumbre y controversia, debería de estar facilitando la transición. Ese caso sienta un mal precedente, porque contradice el sentido común en términos de administración pública y como gobierno, añadió.

“Sigo creyendo que es inapropiado, porque él viene saliendo del cargo y lo correcto es que se coloque ahí a un funcionario político de confianza de la presidente”, opinó. Además, nombrarlo en esa posición “solo confirmaría que ha sido un instrumento de Libre en esa posición y que se le premia como una manera de reconocerle sus méritos partidistas, en una posición en la que nunca debió haber sido simpatizante partidario”, dijo Cálix.

"Irresponsable": critican a Roosevelt por decir que el CN definirá al presidente

Por otro lado, Andrés Pavón, veterano defensor de derechos humanos, manifestó que el nombramiento de Hernández como ministro de defensa no es una sorpresa, porque ya estaba anunciado en el marco del plan que Libre ha tenido de la continuidad.

Ahora como ministro viene a ser una pieza importante para sostener siempre esa cadena de mando orientada a explorar la ruta de que si el Consejo Nacional Electoral no da a conocer un ganador, pues que a través del Congreso Nacional se convoque al Consejo de Ministros para nombrar un gobierno interino y darle continuidad a esto por dos años más.

Libre solo está moviendo las piezas esperando que el CNE no emita la declaratoria de las elecciones y el que Hernández corra el riesgo de estar solamente unos 35 días como ministro solo refleja el cumplimiento de una promesa si ganaba Rixi y ahora “juegan a explorar una continuidad poniendo en marcha un plan B" y “Roosevelt ya conoce la ruta”, expuso Pavón.

Jefe de FFAA minimiza amenaza a periodista y cita que declaratoria pasaría a manos del Congreso
