Ministro de defensa: el premio a Roosevelt por sus servicios a Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de la presidenta Xiomara Castro de que a partir de este jueves el general Roosevelt Hernández, tras dejar el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), asume como ministro de defensa fue considerado por diferentes sectores como una gratificación al militar por alinearse a los intereses ideológicos del partido Libertad y Refundación (Libre).

El nombramiento del ahora exjefe del EMC no tomó por sorpresa a nadie, ya que EL HERALDO lo había adelantado en exclusiva. Aunque Hernández le traspasó el mando al general Héctor Benjamín Valerio Ardón, Hernández se retira formalmente de las Fuerzas Armadas hasta el próximo 31 de diciembre. En ese sentido, durante 13 días la Secretaría de Defensa será dirigido por un militar todavía activo, lo cual la oficialidad lo ve como una falta de respeto al ente castrense.

Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, al gobierno actual —independientemente quien sea declarado oficialmente ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE)— solo le quedan unos 33 días.

“Me parece que el hombre este ha tomado la determinación de aceptar, me imagino que por currículum y, luego, decir que alcanzó todo el escalafón, porque llegó a general de división, jefe del Estado Mayor (Conjunto) y ahora ministro de defensa”, sostuvo.

“Por otra cosa me parece totalmente ridículo que una persona acepte un cargo para 33 días —reflexionó—, y es muy probable de que él quiera seguir mangoneando a las Fuerzas Armadas, argumentando que está constitucionalmente por encima del jefe del Estado Mayor Conjunto”.

“El está equivocado si cree que va a engañar al general Valerio Ardón porque usted sabe que una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar fuera de él. Si la idea de Libre es poner a Hernández como ministro de Defensa pensando en que no habrá declaratoria de las elecciones y luego colocar a Rixi Moncada como ministra de gobernación, esa jugada no les va a salir”, dijo Barrientos

Según él, los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ya entendieron que si no se "ponen de acuerdo, Mel (Zelaya) se los va a comer". El nuevo nombramiento de Hernández “siento que no es correcto”, la sociedad lo percibe más como un premio de consolación por los servicios prestados a Libre. "Así lo siento yo y creo que casi toda la ciudadanía”, afirmó el profesional del derecho.