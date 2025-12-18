Ministro de defensa: el premio a Roosevelt por sus servicios a Libre

Desde que llegó a la jefatura de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2023, Hernández no disimuló sus sentimientos por Libre, a tal extremo que apoyó sus iniciativas legales económicas y, además, tanto a lo interno de la institución armada como fuera de ella, trató de incidir para favorecer la candidatura presidencial de Rixi Moncada e incluso trató de boicotear el proceso electoral.Para el analista Miguel Cálix, el nombramiento de Hernández como ministro es inapropiado porque no se ha ganado la posición. Igualmente, "creo que en un momento en que hay transición de mando y transferencia de poderes, cualquier persona que ha generado conflicto, que no ha colaborado en un ambiente de distensión y que se ha alejado de la misión constitucional y mística de la fuerza Fuerzas Armadas, él debe pasar a una honrosa condición de retiro”.“Para ser civil, para ser un ciudadano, se necesita cumplir algunas condiciones que el señor Roosevelt no ha tenido, ni para ser funcionario”. Consideró que la presidenta manda "un muy mal mensaje” cuando coloca en esas posiciones políticas a un exjefe de las Fuerzas Armadas recién salido.“Para para mí, nombrar a Roosevelt en una posición de ese tipo, además de generar un ruido innecesario, en un momento delicado para la transición democrática, de transferencia de poder, genera suspicacia respecto al rol que ha jugado en la Junta de Comandantes, donde se apartó de la misión constitucional y de los principios que gobiernan a las Fuerzas Armadas”, criticó Cálix.Añadió que Castro en vez de estar realizando ese tipo de nombramientos inadecuados, generando incertidumbre y controversia, debería de estar facilitando la transición. Ese caso sienta un mal precedente, porque contradice el sentido común en términos de administración pública y como gobierno, añadió.“Sigo creyendo que es inapropiado, porque él viene saliendo del cargo y lo correcto es que se coloque ahí a un funcionario político de confianza de la presidente”, opinó. Además, nombrarlo en esa posición “solo confirmaría que ha sido un instrumento de Libre en esa posición y que se le premia como una manera de reconocerle sus méritos partidistas, en una posición en la que nunca debió haber sido simpatizante partidario”, dijo Cálix.