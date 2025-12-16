Planean nombrar a Roosevelt Hernández como nuevo secretario de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dejar el cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández sería ungido por la presidenta Xiomara Castro como el nuevo secretario de Defensa, trascendió este martes entre varios miembros de las Fuerzas Armadas.

El próximo jueves 18 de diciembre, Castro asistirá al traspaso de mando de la cúpula militar propuesta por Hernández. En la lista aparece el general Héctor Benjamín Valerio Ardón; el general Januario Paz López; los coroneles Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Lanza Ávila y Rodimiro Murillo Aguilar, así como el capitán de navío, Ricardo Dubón Cabrera.

Casa Presidencial no confirmó que la presidenta haya aceptado la terna presentada por Hernández, sin embargo, EL HERALDO Plus habló con varias fuentes, quienes dijeron que entre oficiales de alto rango se maneja que no habrá cambios y Castro solo llegará a entregar los cargos de forma provisional, ya que quedará a decisión del nuevo Presidente de la República ratificarlos en el puesto o solicitar una nueva nómina.

Dentro de la oficialidad ya se maneja que una vez que Hernández deje el cargo como jefe de las Fuerzas Armadas, ocupará la Secretaría de Defensa debido a su simpatía con Libertad y Refundación (Libre). Como él se retira del ente castrense el 31 de diciembre (tras cumplir los 35 años de servicio), su nuevo puesto lo ejercería con el uniforme militar, lo que ellos consideran un irrespeto a la institución armada.

El cargo de secretario de Defensa está vacante desde mayo de 2025, cuando Castro anunció que asumiría temporalmente las funciones de esa institución tras la renuncia de Rixi Moncada, quien dejó el cargo para participar como candidata presidencial de Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, donde fue derrotada contundentemente.

Hernández podría convertirse en el secretario de Defensa con menos tiempo en ese cargo, ya que el nuevo presidente que asuma el gobierno (el próximo 27 de enero de 2026) decidirá si lo deja en el puesto o propone a otro civil de su confianza.