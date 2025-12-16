“Tenemos la lealtad hacia ella": Roosevelt descarta golpe de Estado tras denuncia de Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, dijo este martes que "aquí no va a haber ningún golpe", luego de que la presidenta del país, Xiomara Castro, denunciara que se gesta uno contra su gobierno mientras se espera conocer los resultados de las elecciones generales, tras más de dos semanas.

"Nosotros garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe", subrayó Hernández, en declaraciones al canal de televisión Unetv, en Tegucigalpa.

Agregó que las Fuerzas Armadas son una institución que ha garantizado el orden constitucional "y lo seguiremos garantizando", después de que la mandataria hondureña denunciara la gesta un golpe contra su gobierno así como que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" del pasado 30 de noviembre.

"Así que no debe haber preocupación, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas (Xiomara Castro) le digo que tenemos la lealtad hacia ella de nuestra institución y vamos a hacer prevalecer la Constitución de la República, esa es la voluntad de las mayorías que fue expresada el 28 de noviembre del 2021 (cuando fue electa), y su mandato lo vamos a hacer prevalecer hasta el 27 de enero del 2026", recalcó.