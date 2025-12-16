“Es usted una golpista más que no quiere reconocer la voluntad popular”: Cálix a Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Jorge Cálix tachó de golpista a la presidenta Xiomara Castro por no "reconocer la voluntad popular expresada en las urnas". Tras la denuncia de la presidenta de Honduras sobre un supuesto "golpe de Estado en contra de su gobierno", Cálix se pronunció a través de su cuenta de X. "Nadie le va a dar golpe a su mal gobierno. Ya recibieron su castigo y fue en las urnas, donde no llegaron ni al 20% de los votos", afirmó Jorge Cálix.

Posteriormente, el diputado recriminó a Castro: "No le luce hablar de golpes de Estado, cuando usted ejecutó un golpe de Estado al poder legislativo el 21 de enero de 2022". Cálix aseguró que es la presidenta quien no quiere reconocer la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas y que los hondureños ya decidieron que "los quiere fuera de Casa Presidencial". "Es usted una golpista más, que, como toda golpista, no quiere reconocer la voluntad popular expresada en las urnas", dijo Cálix. El diputado advirtió a Castro que "no juegue con fuego" y que tampoco intente "evitar, ni usted ni su partido —que es ahora un partido minoritario más— que el 27 de enero de 2026 asuma el nuevo presidente que será declarado en los próximos días" por el Consejo Nacional Electoral (CNE).