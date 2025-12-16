“Lo que buscan es un autogolpe para quedarse a la fuerza": Zambrano tras convocatoria de Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el supuesto golpe de Estado denunciado por la presidenta Xiomara Castro y luego de que llamara a las calles a sus colectivos, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció solicitando que "deje de inventar y mentir". El diputado nacionalista recriminó a la presidenta al señalar: "Presidenta, con todo el respeto del mundo, deje de inventar y mentir, señora. Ustedes ya perdieron catastróficamente y humillantemente en las urnas, el pueblo habló y dijo: ‘Fuera el Familión’".

Xiomara Castro llamó a los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) a manifestarse en Tegucigalpa, luego de denunciar que, "a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno". Por su parte, Zambrano sostuvo que "lo que busca Mel Zelaya y Libre es un autogolpe para quedarse a la fuerza en el poder y convertirnos en una dictadura de izquierda al estilo Venezuela". Asimismo, alertó a toda la comunidad internacional y a los observadores internacionales de que "en Honduras los socialistas han puesto en marcha un ‘autogolpe’, irrespetando al pueblo y violentando la voluntad expresada el 30 de noviembre". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.