'Mel' Zelaya denuncia amenazas al orden constitucional y respalda llamado de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente "Mel" Zelaya Rosales (2006-2009) respaldó el llamado de la presidenta Xiomara Castro al pueblo hondureño y al partido Libertad y Refundación (Libre), tras denuncias basadas en supuestos informes de inteligencia sobre un posible golpe de Estado que, según afirmó, busca desestabilizar el orden constitucional del país.

Zelaya aseguró que la mandataria solicitó un respaldo firme y pacífico frente a lo que calificó como amenazas reales contra su gobierno. Lo anterior en pleno proceso electoral, donde el CNE se apresta a declarar al nuevo presidente de la República, faltando únicamente el proceso de escrutinio especial.

En ese contexto, destacó que este jueves 18 de diciembre Castro realizará el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un acto que, según dijo, ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder.

"El traspaso de mando desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura", señaló Zelaya, quien además afirmó que la presidenta ha reiterado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y a la conclusión de su mandato, previsto para el 27 de enero de 2026.