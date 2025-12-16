'Mel' Zelaya denuncia amenazas al orden constitucional y respalda llamado de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente "Mel" Zelaya Rosales (2006-2009) respaldó el llamado de la presidenta Xiomara Castro al pueblo hondureño y al partido Libertad y Refundación (Libre), tras denuncias basadas en supuestos informes de inteligencia sobre un posible golpe de Estado que, según afirmó, busca desestabilizar el orden constitucional del país.
Zelaya aseguró que la mandataria solicitó un respaldo firme y pacífico frente a lo que calificó como amenazas reales contra su gobierno. Lo anterior en pleno proceso electoral, donde el CNE se apresta a declarar al nuevo presidente de la República, faltando únicamente el proceso de escrutinio especial.
En ese contexto, destacó que este jueves 18 de diciembre Castro realizará el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un acto que, según dijo, ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder.
"El traspaso de mando desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura", señaló Zelaya, quien además afirmó que la presidenta ha reiterado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y a la conclusión de su mandato, previsto para el 27 de enero de 2026.
La presidenta @XiomaraCastroZ ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del @PartidoLibre frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional.— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 16, 2025
Este jueves 18 de diciembre, la presidenta... https://t.co/YZHvo5al7Q
El pronunciamiento del exmandatario se produce luego de que, en la madrugada del 16 de diciembre, a las 12:50 a. m., la presidenta Xiomara Castro denunciara públicamente que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) planifica su regreso a Honduras y que se estaría gestando un golpe contra su gobierno.
Según Castro, la información de inteligencia indica que Hernández buscaría ingresar al país para proclamar al ganador de las elecciones, en medio de una supuesta agresión orientada a romper el orden constitucional.
"Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", afirmó la mandataria, sin brindar mayores detalles.
El mensaje presidencial se da en un contexto de tensión política, luego de que Libre resolviera en asamblea que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no firme la declaratoria de las elecciones generales, tras la derrota de su candidata presidencial, Rixi Moncada. Desde el partido oficialista se ha impulsado la nulidad de los comicios por un supuesto fraude.
Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han descartado la existencia de fraude electoral y han llamado a respetar la voluntad popular y a la proclamación de un nuevo jefe de Estado.